Pensava di aver noleggiato un’auto, poi la sorpresa: 1.400 euro spariti e della macchina neanche l’ombra

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Paga 1.400 euro come anticipo per il noleggio di un’auto, ma della vettura non vede mai neppure l’ombra. È la vicenda sulla quale ha indagato la Polizia di Stato di Comiso e che ha portato alla denuncia di una donna di 35 anni, originaria della Campania, per l’ipotesi di reato di truffa.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima per fatti che risalgono allo scorso giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, la donna si sarebbe presentata come operatrice di una società attiva nel settore del noleggio di autovetture.

La proposta sarebbe apparsa sufficientemente credibile da convincere l’uomo a effettuare un bonifico bancario di 1.400 euro, richiesto come anticipo per il noleggio. Dopo il pagamento, però, l’automobile concordata non sarebbe mai stata consegnata.

A quel punto la vittima si è rivolta alla Polizia. Gli accertamenti, svolti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, hanno permesso agli investigatori di risalire alla 35enne.

Al termine delle indagini, la donna è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per truffa.

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