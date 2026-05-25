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Elezioni Ispica, Muraglie dopo i primi dati: “È presto, ma il trend è positivo. Attendiamo numeri più chiari”

25 Mag 2026 16:42
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Arrivano le prime reazioni dallo spoglio delle schede a Ispica, dove lo scrutinio è ancora in corso e i dati sono ancora molto parziali. Tra i primi a commentare l’andamento del voto è Pierenzo Muraglie, raggiunto dai microfoni di Radio Dimensione Ispica. Risulta in testa rispetto a tutti gli altri candidati a sindaco.

“È ancora troppo presto per fare valutazioni complete – ha dichiarato – ma c’è un primo trend che sembra delinearsi. Serve massima prudenza: tra qualche ora avremo numeri più certi e dati più reali. Ci sono ancora troppe schede da scrutinare”.

Muraglie ha sottolineato come la fase attuale non consenta ancora letture definitive del risultato: “Ci speravo di essere avanti, siamo sicuramente molto ottimisti. Quello che vediamo è un buon risultato. Le indicazioni sono positive, siamo contenti di quello che sta venendo fuori dalle urne”.

Il candidato ha ribadito la necessità di attendere il consolidamento dello spoglio: “Tra poco avremo un quadro ancora più chiaro, ma per ora è tutto in evoluzione”.

Le sue parole arrivano in una fase ancora fluida dello scrutinio, in cui gli equilibri tra i cinque candidati sindaco restano aperti e soggetti a possibili cambiamenti nelle prossime ore.

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