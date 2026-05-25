Elezioni Ispica, Muraglie dopo i primi dati: “È presto, ma il trend è positivo. Attendiamo numeri più chiari”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Arrivano le prime reazioni dallo spoglio delle schede a Ispica, dove lo scrutinio è ancora in corso e i dati sono ancora molto parziali. Tra i primi a commentare l’andamento del voto è Pierenzo Muraglie, raggiunto dai microfoni di Radio Dimensione Ispica. Risulta in testa rispetto a tutti gli altri candidati a sindaco.

“È ancora troppo presto per fare valutazioni complete – ha dichiarato – ma c’è un primo trend che sembra delinearsi. Serve massima prudenza: tra qualche ora avremo numeri più certi e dati più reali. Ci sono ancora troppe schede da scrutinare”.

Muraglie ha sottolineato come la fase attuale non consenta ancora letture definitive del risultato: “Ci speravo di essere avanti, siamo sicuramente molto ottimisti. Quello che vediamo è un buon risultato. Le indicazioni sono positive, siamo contenti di quello che sta venendo fuori dalle urne”.

Il candidato ha ribadito la necessità di attendere il consolidamento dello spoglio: “Tra poco avremo un quadro ancora più chiaro, ma per ora è tutto in evoluzione”.

Le sue parole arrivano in una fase ancora fluida dello scrutinio, in cui gli equilibri tra i cinque candidati sindaco restano aperti e soggetti a possibili cambiamenti nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata