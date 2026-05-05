Defibrillatore sparito dal lungomare di Marina di Ragusa: furto o atto vandalico?

A Marina di Ragusa scompare un presidio salvavita e si accende la preoccupazione. Il defibrillatore installato nell’area fitness alla fine del lungomare Andrea Doria risulta infatti irreperibile da settimane e, dopo verifiche e segnalazioni, prende corpo l’ipotesi più grave: il dispositivo sarebbe stato rubato.

A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Federico Bennardo, che ha formalizzato una segnalazione alla Polizia locale dopo aver raccolto numerose testimonianze da parte dei cittadini.

Un gesto che va ben oltre il semplice atto vandalico. Il dispositivo, infatti, rappresentava un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di residenti, sportivi e turisti che frequentano una delle aree più vive del territorio. Installato nel 2023 grazie alla collaborazione con la Farmacia Schembari, era nato proprio per rispondere all’esigenza di un presidio immediatamente accessibile in caso di emergenza.

L’episodio ha suscitato indignazione e amarezza. Si attendono sviluppi dalle verifiche avviate.

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