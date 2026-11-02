Pozzallo, dopo i vandali di Halloween la richiesta: legge e politiche giovanili

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Aiuole e lampioni devastati, spazi pubblici presi di mira: dopo gli atti vandalici della notte di Halloween a Pozzallo si apre il confronto su come rispondere. Da un lato la fermezza della legge, la tutela rigorosa dei beni comuni e la tolleranza zero verso chi li distrugge; dall’altro la necessità di guardare al disagio che, dietro questi gesti, arriva dalle nuove generazioni.

La proposta è un doppio binario: oltre ai controlli, vere politiche giovanili che investano su sport, associazionismo, arte e musica, e spazi di aggregazione capaci di far sentire i ragazzi parte attiva della comunità. Chi invoca soltanto la punizione, è la tesi, rischia di guardare il dito anziché la luna: famiglia, scuola e società stanno affrontando una solitudine educativa che, se ignorata, porta a ripetere gli stessi episodi.

A intervenire è il gruppo politico Pozzallo in Movimento, che ribadisce come la priorità resti la legalità e la difesa del territorio, ma chiede di prendersi cura anche delle persone che lo abitano.

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