Paura sulla Ragusa-Catania: schianto tra auto e camion, un uomo finisce in ospedale

RAGUSA – Momenti di paura questa mattina sulla strada statale 514 Ragusa-Catania, dove si è verificato un incidente tra un’autovettura e un mezzo pesante impegnato nei lavori di ampliamento dell’arteria.

L’impatto è avvenuto intorno alle 9:30 al chilometro 7, quando una BMW X5 si è scontrata con un autocarro in transito nella zona del cantiere. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 48 anni, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Illeso, invece, il conducente dell’autocarro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Ragusa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area circostante, evitando ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

I Carabinieri di Chiaramonte Gulfi hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A causa dell’impatto si sono registrati rallentamenti alla circolazione, in una zona già interessata dai lavori di ammodernamento della Ragusa-Catania.

