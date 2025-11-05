Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Paura sulla Ragusa-Catania: schianto tra auto e camion, un uomo finisce in ospedale
05 Nov 2025 10:48
RAGUSA – Momenti di paura questa mattina sulla strada statale 514 Ragusa-Catania, dove si è verificato un incidente tra un’autovettura e un mezzo pesante impegnato nei lavori di ampliamento dell’arteria.
L’impatto è avvenuto intorno alle 9:30 al chilometro 7, quando una BMW X5 si è scontrata con un autocarro in transito nella zona del cantiere. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 48 anni, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Illeso, invece, il conducente dell’autocarro.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Ragusa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area circostante, evitando ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.
I Carabinieri di Chiaramonte Gulfi hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A causa dell’impatto si sono registrati rallentamenti alla circolazione, in una zona già interessata dai lavori di ammodernamento della Ragusa-Catania.
