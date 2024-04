Aperta la strada per la Pagoda della Pace a Comiso. Questa domenica la festa di primavera

Per la Pagoda della pace di Comiso inizia una nuova fase.

Dopo venti mesi di sofferenze, la pagoda è nuovamente raggiungibile. Chiunque può accedervi utilizzando la nuova strada, che è stata realizzata negli ultimi mesi e che permette di raggiungere il luogo di culto lungo un sentiero alternativo rispetto alla vecchia strada che i proprietari, Salvatore Giannì e la moglie Valbona Kadiu, hanno deciso di chiudere.

La nuova strada è stata realizzata con il contributo dei coniugi Giannì, del Comitato per la Pagoda della Pace, sorto lo scorso anno e del comune di Comiso.

Questa mattina, si è svolta la breve e toccante cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco, Maria Rita Schembari, del suo vice, Giuseppe Alfano, dell’assessore Dante Di Trapani e di alcuni consiglieri comunali. Era presente anche il gruppo scout Comiso 2. Il reverendo Gyosho Morishita, della Nipponzan Myohoji, che ha realizzato la pagoda di Comiso, ha aperto la breve cerimonia con la preghiera del “Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo, uno dei punti cardini del Sutra del Loto e ha spiegato agli scouts il significato di questa preghiera che è un inno alla vita e un invito ad affrontare e a superare tutte le difficoltà.

Morishita vive a Comiso dagli anni 80. Fu protagonista delle battaglie pacifiste

Morishita vive a Comiso dagli anni 80. Arrivò a Comiso negli anni 80, quando si annunciò la realizzazione della base della Nato e l’installazione dei missili Cruise e si unì alle battaglie pacifiste. Rimase a Comiso e realizzò la pagoda che oggi è un punto di riferimento per tanti pellegrini.

Con l’inaugurazione della strada si chiude una vicenda dolorosa che aveva messo in difficoltà sia il reverendo Morishita, sia i pellegrini, per l’impossibilità di accedere alla pagoda. Anche Morishita aveva difficoltà non potendo uscire di casa. Un gruppo di volontari lo ha sostenuto in questi anni anche portando la spesa e i generi di prima necessità per ripidi sentieri. Oggi la stradella sterrata permette nuovamente di raggiungere la pagoda, il tempio e l’alloggio del monaco buddista che sorge a fianco del tempio.

Domani la “Festa di Primavera”

Domani, alle 10, è in programma la tradizionale “Festa di Primavera”, uno dei due appuntamenti principali dell’anno per Morishita e la sua pagoda. Saranno presenti anche monaci buddisti provenienti da altre città.

