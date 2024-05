“A Cresta Alta” torna a illuminare Ragusa tra musica, beneficenza e memoria. Ci sarà anche Elio Germano

Il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha annunciato con entusiasmo stamani in conferenza stampa l’inizio della terza edizione di “A Cresta Alta”, un evento che promette di unire arte, cultura e solidarietà in un’unica splendida cornice. Quest’anno, il festival accoglierà sul palco una serie di artisti di talento, guidati dall’acclamato attore Elio Germano, insieme a Baciamolemani, Zed&Dalia Nera, Tir Na Nog e gli Asfalto.

Una Celebrazione Artistica e Solidale

Ma “A Cresta Alta” non è solo un festival musicale. È anche un’opportunità per riflettere e sostenere una nobile causa. Durante l’evento, saranno condivise le parole di Michele Arezzo e si potrà godere della sezione musicale curata da Andrea “Uovo” Marchese. Tuttavia, l’attenzione principale sarà rivolta alla memoria di Tecla La Cognata e all’importante lavoro svolto dall’associazione La Crisalide, impegnata da anni nel supporto delle donne colpite da patologie tumorali.

La Data da Segnare: 18 Maggio

La terza edizione di “A Cresta Alta”, nato in memoria di Antonio Giacchino, si terrà il 18 Maggio presso il Centro Studi Feliciano Rossitto, in via Ettore Majorana 5 a Ragusa. L’evento prenderà il via alle ore 16, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente che unisce la passione per la musica al desiderio di fare del bene.

Anteprima: Domenica 12 Maggio

Ma l’attesa sarà accorciata da un’anteprima speciale. Domenica 12 Maggio, dalle 17:00, al Clab in via Roma, sarà possibile assaporare un assaggio del grande spettacolo che “A Cresta Alta” ha in serbo per la sua audience, grazie alla performance di Sunny & Small Combo.

In conclusione, “A Cresta Alta” si conferma non solo come un momento di svago e intrattenimento, ma anche come un’occasione per abbracciare la solidarietà e la memoria, dimostrando che la musica può essere un veicolo potente per il cambiamento e il sostegno verso chi ne ha più bisogno.

