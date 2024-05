A fuoco due camion a Frigintini

A fuoco due camion in un cantiere in via Calanchi a Figintini. L’incendio si è sviluppato intorno alle 3 di notte e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Modica, intervenuti con un’autobotte.

SUL POSTO ANCHE LA POLIZIA

I danni si sono limitati esclusivamente alle cabine dei due automezzi. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto, per gli adempimenti di compentenza, è intervenuta la polizia di stato di Modica.

