Modica: sanzionati 5 commercianti per aver messo tavoli e sedie senza autorizzazione

Sono stati sanzionati cinque commercianti a Modica dalla polizia locale in quanto avevano installato sedie e tavoli in area pubblica senza autorizzazione o avevano esteso l’area autorizzata senza permesso comunale. La sanzione ammontava a 173 euro.

I CONTROLLI

In Viale Medaglie d’Oro, durante i controlli in due esercizi gestiti da stranieri, si sono verificati momenti concitati quando i titolari sono stati “supportati” da alcuni connazionali nel contestare le azioni degli agenti della polizia locale. In questo caso, una pattuglia della polizia è intervenuta in supporto agli agenti locali.

Durante la stessa operazione, sono state controllate alcune guide turistiche operanti a Modica, in risposta a segnalazioni di operatori abusivi da parte di un’organizzazione di categoria. Le persone controllate sono risultate essere in regola.

La polizia locale ha annunciato che i controlli continueranno nei prossimi giorni, mantenendo l’attenzione sul commercio, le condizioni igienico-sanitarie e l’occupazione di suolo pubblico.

