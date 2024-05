Primo premio per la scuola “Dantoni” di Scicli al concorso internazionale di musica “Diapason”

Il successo arride i giovanissimi orchestrali della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli. E’ andato a loro il primo premio assoluto al 18^ concorso internazionale di musica “Diapason” che si è tenuto nei giorni scorsi nel teatro comunale di Canicattì in provincia di Agrigento. Davanti alla giuria del premio hanno suonato tre brani tratti dal repertorio classico e moderno: In the hall of the mountain king di E. Grieg, Il Bolero di M. Ravel e Oye como va di T. Puente. L’orchestra, formata dagli alunni di seconda e terza media dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni”, ha interpretato con successo i brani proposti ottenendo il primo premio assoluto con il punteggio di 100/100.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Gabriella La Marca.

Lo stesso vale per i docenti di strumento, Pamela Patania insegnante di flauto traverso, Andrea Di Tommasi insegnante di saxofono, Salvatore Scucces insegnante di percussioni e Guglielmo Sgarlata insegnante di pianoforte. “La direzione dell’orchestra e gli arrangiamenti dei brani suonati sono stati curati dai docenti Massimo Piccione e Salvatore Scucces – afferma la dirigente scolastica del “Dantoni” – un successo che arriva dopo tanto studio e impegno costante sia alle lezioni individuali che alle prove di musica d’insieme. Il prossimo appuntamento è in programma a Scicli il 23 maggio con la partecipazione al concorso “Paolo Ferro” dove sarà impegnata l’orchestra formata dalla classe prima e alcuni alunni di seconda e terza in formazione ensemble e solisti”.

