Torna il bando “Sto a Ragusa”: 8 mila euro a fondo perduto per le imprese della città

Torna il bando “Sto a Ragusa” per l’anno 2024, l’iniziativa dell’amministrazione per promuovere iniziative e sostenere le imprese locali.

Con un incentivo di €8.000 a fondo perduto per imprese nuove o esistenti che intendono insediarsi o espandere la propria attività, si offre un sostegno significativo per stimolare l’imprenditorialità nella zona cittadina delimitata da piazza del Popolo, viale Tenente Lena, viale del Fante, via Palermo, via Padre Anselmo da Ragusa, via Sacerdote di Giacomo, via delle Palme, via Mariannina Schininà, via SS. Salvatore, via Gagini, via Generale Cadorna, via Luciano Nicastro, via Armando Diaz, via San Vito, ponte Papa Giovanni XXIII, via Giovanni Meli, via Suor Maria Boscarino e viale Leonardo da Vinci.

LE DOMANDE

Le domande devono essere presentate entro il 10 giugno 2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. È possibile trovare ulteriori dettagli e scaricare la modulistica per la presentazione delle istanze di partecipazione sul sito web del Comune di Ragusa al seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/nuovo-bando-sto-a-ragusa-ed-2024.

