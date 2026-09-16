La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Furti di vasi e atti vandalici al cimitero di Vittoria
16 Set 2026 12:12
Furti e atti vandalici al cimitero di Vittoria. Nel tardo pomeriggio di ieri alcune persone hanno danneggiato alcune tombe e cappelle nel cimitero di contrada Cappellaris.
I malviventi avevano cercato di portare via alcuni vasi di rame. Li avevano divelti e accumulati nei pressi di una delle porte d’ingresso del cimitero. Ad accorgersi dell’accaduto è stato uno dei custodi che ha effettuato un giro di controllo e ha notato il mucchio di vasi, ben nascosto non lontano da una delle uscite del cimitero. I ladri, probabilmente, contavano di caricarli prima della chiusura o in altro momento.
La notizia è stata riportata dal giornalista Gianni Di Gennaro.
Sono stati informati gli agenti della Polizia locale che stanno effettuando le indagini per cercare di risalire ai responsabili. I vasi, pur se danneggiati, saranno restituiti ai proprietari. Notevoli i danni apportati anche ad alcune tombe all’interno del cimitero.
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