Furti di vasi e atti vandalici al cimitero di Vittoria

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Furti e atti vandalici al cimitero di Vittoria. Nel tardo pomeriggio di ieri alcune persone hanno danneggiato alcune tombe e cappelle nel cimitero di contrada Cappellaris.

I malviventi avevano cercato di portare via alcuni vasi di rame. Li avevano divelti e accumulati nei pressi di una delle porte d’ingresso del cimitero. Ad accorgersi dell’accaduto è stato uno dei custodi che ha effettuato un giro di controllo e ha notato il mucchio di vasi, ben nascosto non lontano da una delle uscite del cimitero. I ladri, probabilmente, contavano di caricarli prima della chiusura o in altro momento.

La notizia è stata riportata dal giornalista Gianni Di Gennaro.

Sono stati informati gli agenti della Polizia locale che stanno effettuando le indagini per cercare di risalire ai responsabili. I vasi, pur se danneggiati, saranno restituiti ai proprietari. Notevoli i danni apportati anche ad alcune tombe all’interno del cimitero.

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