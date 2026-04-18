Giovane e armato: un 19enne trovato con una pistola a Vittoria. Arrestato

Arrestato a Vittoria un giovane di 19 anni di nazionalità marocchina, trovato in possesso di un’arma da sparo e segnalato anche per detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è avvenuta nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria ed è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

Il controllo in centro città e i sospetti degli agenti

L’intervento è scattato quando gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo quattro persone in una zona centrale della città. Sin dai primi momenti del controllo, il comportamento del 19enne ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita.

Durante le verifiche, sotto il sedile del passeggero è stata rinvenuta un’arma da fuoco modello KIRMA calibro 7.65, priva del tappo rosso, completa di caricatore e con un bossolo esploso.

Il ritrovamento dell’arma e la posizione del giovane

Il 19enne ha dichiarato la disponibilità dell’arma, ma non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione sul possesso né sulla provenienza della pistola. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato all’arresto immediato del giovane.

Nel corso della stessa attività di controllo, all’interno del veicolo è stata inoltre trovata una piccola quantità di hashish, circostanza che ha comportato anche la segnalazione del giovane alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Arresti domiciliari e indagini in corso

Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’arma è stata sequestrata e saranno ora effettuati ulteriori accertamenti per ricostruirne la provenienza e verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali sul territorio.

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