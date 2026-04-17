Malore improvviso in centro a Modica: paura in piazza, ma passanti e Carabinieri evitano il peggio

Grazie al pronto intervento dei passanti e delle forze dell’ordine, un episodio che ha suscitato forte apprensione, questa mattina a Modica, si è risolto senza gravi conseguenze. E’ successo nel centro storico, in Piazza Matteotti, dove una giovane madre è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava con la figlia nel passeggino.

La donna, colpita da una violenta crisi epilettica, è caduta a terra sotto gli occhi dei presenti. In pochi istanti si è attivata una vera e propria catena di solidarietà: alcuni cittadini si sono precipitati a soccorrerla, mentre altri hanno messo subito in sicurezza la bambina. Nel frattempo è stato allertato il 118, che ha trasportato la donna all’ospedale Maggiore, dove è stata presa in cura dai sanitari. Le sue condizioni sono sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno coordinato le operazioni e preso in carico la tutela della minore. Anche la bimba sta bene ed è stata già affidata ai nonni materni.

L’episodio, pur nella sua drammaticità, ha mostrato il volto migliore della comunità modicana: una risposta immediata, fatta di attenzione e senso civico, che ha permesso di gestire un’emergenza delicata evitando conseguenze più gravi.

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