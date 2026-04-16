Sorpresi a tranciare la rete pubblica: Carabinieri bloccano due ladri di cavi di rame a Ispica

Colti in flagranza mentre tranciavano e caricavano su un furgone decine di metri di cavi della linea telefonica pubblica a Ispica. È questo l’esito dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, che hanno arrestato due uomini di 36 e 38 anni, entrambi residenti a Pachino, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il blitz è scattato nelle prime ore della notte, intorno alle due, in contrada Marza, dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti nella zona.

L’intervento dei Carabinieri e il fermo in flagranza

Secondo quanto ricostruito, i due uomini sarebbero stati sorpresi mentre, dopo aver tranciato i cavi della rete telefonica pubblica, cercavano di nasconderli all’interno di un furgone. L’arrivo tempestivo dei militari ha permesso di bloccare l’azione e interrompere il tentativo di sottrazione del materiale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Modica insieme a una pattuglia della Stazione di Donnalucata. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti strumenti utilizzati per il taglio dei cavi, tra cui una sega e un paio di guanti, oltre a circa 150 metri di cavi già caricati sul mezzo.

Danno da 10mila euro e rete ripristinata

Il materiale recuperato, dal peso complessivo superiore ai 250 chili, è stato restituito all’ente proprietario. Secondo una prima stima, il danno complessivo, comprensivo dei lavori di ripristino della linea, ammonterebbe a circa 10.000 euro.

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria iblea.

Recidiva e violazione del foglio di via

Uno dei due uomini risulta inoltre deferito per la violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ispica, misura emessa nel marzo 2026 dal Questore di Ragusa dopo un precedente episodio analogo.

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