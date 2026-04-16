Il Papa che strumperà il mondo

La rubrica dello psicologo a cura di Cesare Ammendola

C’erano un americano e un americano… No, non è l’inizio di una barzelletta. È l’incipit di uno psicodramma collettivo. Perché quando il linguaggio tocca i simboli, non si entra mai davvero nel terreno della politica: si entra nella psicologia delle masse.

Non è stata una buona idea attaccare il Papa sul piano dei valori e degli ideali. Non solo per ragioni etiche o di opportunità comunicativa, ma per una dinamica più profonda e prevedibile: quella del “boomerang reputazionale”. In psicologia sociale, quando una figura percepita come autorità morale viene criticata frontalmente, soprattutto su temi identitari, si attiva spesso un effetto opposto a quello desiderato. Non si indebolisce il bersaglio: lo si rafforza.

Le recenti affermazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV hanno innescato un’intensa reazione nel dibattito social italiano. Le accuse di debolezza sulla criminalità e di inefficacia in politica estera, unite alle critiche sulle posizioni riguardanti conflitti internazionali e interventi militari, hanno prodotto una polarizzazione immediata del discorso pubblico digitale. Ma, contrariamente alle aspettative di una divisione simmetrica, si è osservata una convergenza inattesa: segmenti di utenti normalmente distanti per orientamento politico hanno espresso giudizi critici verso le dichiarazioni di Trump e, parallelamente, forme di sostegno verso il Pontefice.

Dal punto di vista psicologico, questo fenomeno può essere letto attraverso più lenti interpretative. La prima è quella dell’autorità morale: figure percepite come portatrici di valori universali attivano un bias di protezione cognitiva. Il pubblico tende a difenderle non solo per adesione ideologica, ma per preservazione di un ordine simbolico. La seconda è l’effetto di reattanza: quando un messaggio viene percepito come aggressivo o ingiustamente svalutante, l’individuo reagisce rafforzando la posizione opposta, anche oltre le proprie inclinazioni iniziali.

La risposta del Papa, centrata su richiami evangelici e sul rifiuto di uno scontro diretto, ha ulteriormente amplificato questo meccanismo. L’assenza di contrattacco ha funzionato come “specchio calmo” in un contesto emotivamente acceso, favorendo un’interpretazione di coerenza tra ruolo e comportamento. Nei linguaggi dei social, questo si è tradotto in una massiccia rielaborazione dei contenuti papali come simbolo di equilibrio e superiorità morale.

I dati di sentiment riflettono chiaramente questa dinamica: una quota molto elevata di giudizi negativi verso le dichiarazioni di Trump e, specularmente, un consenso ampio verso la figura del Pontefice. Ma più dei numeri, colpisce la direzione trasversale della risposta: non una semplice polarizzazione, bensì una convergenza emotiva.

In termini di psicologia delle folle digitali, si tratta di un caso interessante di “allineamento valoriale spontaneo”, in cui comunità diverse si sincronizzano su un nucleo simbolico condiviso. Il Papa, in questo contesto, non è solo una figura religiosa, ma un oggetto psicosociale che aggrega fiducia, stabilità e continuità normativa.

Il risultato finale è un rafforzamento percettivo della sua autorità morale. E come spesso accade quando si interviene su simboli ad alta densità emotiva, l’effetto non è quello previsto dal mittente, ma quello elaborato dal sistema collettivo.

Perché nella comunicazione simbolica, soprattutto quando tocca archetipi condivisi, il rischio non è solo essere contestati. È essere trasformati nell’esatto contrario di ciò che si voleva indebolire.

Il Papa, in fondo, non si “tocca” davvero. Perché nel momento in cui lo si colpisce frontalmente, è il sistema sociale a rispondere. E a volte, quel sistema, non perdona: amplifica.

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