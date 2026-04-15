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Incendio sulla SS115 a Modica: camion in fiamme. Salvo il conducente

15 Apr 2026 18:27

Momenti di grande tensione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nei pressi della nuova rotatoria in contrada Caitina. Un camion che trasportava un bobcat è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, generando panico tra gli automobilisti in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato nella zona tra la cabina e il cassone posteriore del mezzo pesante, propagandosi rapidamente e rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi.

Dinamica dell’incendio: fiamme improvvise durante il trasporto

Il veicolo stava trasportando un bobcat quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato il rogo. Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme, è riuscito ad accostare tempestivamente evitando conseguenze peggiori e mettendosi in salvo.

Le fiamme hanno interessato in modo significativo la parte centrale del mezzo, tra la cabina e il cassone, rendendo difficili le operazioni di spegnimento.

Intervento dei soccorsi e traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso.

Il traffico lungo la SS115 ha subito rallentamenti e disagi, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni, soprattutto in prossimità della rotatoria. Al momento, la strada è stata liberata.

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