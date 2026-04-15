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Incendio sulla SS115 a Modica: camion in fiamme. Salvo il conducente
15 Apr 2026 18:27
Momenti di grande tensione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nei pressi della nuova rotatoria in contrada Caitina. Un camion che trasportava un bobcat è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, generando panico tra gli automobilisti in transito.
Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato nella zona tra la cabina e il cassone posteriore del mezzo pesante, propagandosi rapidamente e rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi.
Dinamica dell’incendio: fiamme improvvise durante il trasporto
Il veicolo stava trasportando un bobcat quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato il rogo. Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme, è riuscito ad accostare tempestivamente evitando conseguenze peggiori e mettendosi in salvo.
Le fiamme hanno interessato in modo significativo la parte centrale del mezzo, tra la cabina e il cassone, rendendo difficili le operazioni di spegnimento.
Intervento dei soccorsi e traffico in tilt
Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso.
Il traffico lungo la SS115 ha subito rallentamenti e disagi, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni, soprattutto in prossimità della rotatoria. Al momento, la strada è stata liberata.
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