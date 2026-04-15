Incendio sulla SS115 a Modica: camion in fiamme. Salvo il conducente

Momenti di grande tensione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nei pressi della nuova rotatoria in contrada Caitina. Un camion che trasportava un bobcat è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, generando panico tra gli automobilisti in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato nella zona tra la cabina e il cassone posteriore del mezzo pesante, propagandosi rapidamente e rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi.

Dinamica dell’incendio: fiamme improvvise durante il trasporto

Il veicolo stava trasportando un bobcat quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato il rogo. Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme, è riuscito ad accostare tempestivamente evitando conseguenze peggiori e mettendosi in salvo.

Le fiamme hanno interessato in modo significativo la parte centrale del mezzo, tra la cabina e il cassone, rendendo difficili le operazioni di spegnimento.

Intervento dei soccorsi e traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso.

Il traffico lungo la SS115 ha subito rallentamenti e disagi, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni, soprattutto in prossimità della rotatoria. Al momento, la strada è stata liberata.

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