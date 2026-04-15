Sampieri in lutto: muore Franco Musumeci. Aveva avuto un incidente a causa di un malore

È morto dopo oltre tre settimane di ricovero Franco Musumeci, 65 anni, titolare di un noto ristorante pizzeria di Sampieri. L’uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ospedale Giovanni Paolo II, dove le sue condizioni si erano aggravate in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 23 marzo.

Il sinistro si era verificato lungo la strada provinciale Modica-Marina di Modica, nei pressi di contrada Zappulla. Si è trattato di un incidente autonomo che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato preceduto da un improvviso malore dell’uomo mentre si trovava alla guida.

Determinante, in quei momenti concitati, il sangue freddo della compagna che si trovava con lui in auto. La donna è riuscita a intervenire tempestivamente, prendendo il controllo del mezzo ed evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più gravi.

Nonostante i soccorsi immediati e il successivo ricovero in terapia intensiva, le condizioni di Musumeci sono rimaste critiche fino al decesso, avvenuto nel reparto di rianimazione.

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