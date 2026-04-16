Cocaina pronta per lo spaccio e armi clandestine: arresto nel cuore di Ragusa

Blitz della Polizia nel capoluogo ibleo: sequestrate cocaina, hashish, denaro contante e una pistola clandestina. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa e ha portato all’arresto in flagranza di reato di un ventenne italiano, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

La perquisizione e il sequestro di droga e denaro

Gli agenti, al termine di un’attività investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 47 grammi di cocaina e mezzo panetto di hashish. Parte della sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato illegale.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche strumenti per il confezionamento della droga e una somma in contanti pari a 1.625 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il ritrovamento delle armi clandestine

Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno scoperto anche una pistola calibro 7.65 modificata e classificata come arma clandestina, completa di munizionamento. Sequestrata inoltre una pistola scacciacani priva del tappo rosso, elemento che la rende potenzialmente idonea a essere utilizzata in contesti illeciti.

Arresto e trasferimento in carcere

Il ventenne, già sottoposto alla misura alternativa della messa in prova per precedenti reati, è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

L’indagato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

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