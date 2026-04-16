L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro avuto fra le associazioni Orizzonti e 1° Maggio che con due suoi rappresentanti, Orazio Ragusa ed Ignazio Fiorilla, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Sarà il padiglione N ad ospitare questo nuovo hub ospedaliero per l’assistenza primaria e specialistica nel territorio. Dall’incontro le prime indicazioni […]
Cocaina pronta per lo spaccio e armi clandestine: arresto nel cuore di Ragusa
16 Apr 2026 15:59
Blitz della Polizia nel capoluogo ibleo: sequestrate cocaina, hashish, denaro contante e una pistola clandestina. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa e ha portato all’arresto in flagranza di reato di un ventenne italiano, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.
La perquisizione e il sequestro di droga e denaro
Gli agenti, al termine di un’attività investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 47 grammi di cocaina e mezzo panetto di hashish. Parte della sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato illegale.
All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche strumenti per il confezionamento della droga e una somma in contanti pari a 1.625 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
Il ritrovamento delle armi clandestine
Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno scoperto anche una pistola calibro 7.65 modificata e classificata come arma clandestina, completa di munizionamento. Sequestrata inoltre una pistola scacciacani priva del tappo rosso, elemento che la rende potenzialmente idonea a essere utilizzata in contesti illeciti.
Arresto e trasferimento in carcere
Il ventenne, già sottoposto alla misura alternativa della messa in prova per precedenti reati, è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Ragusa.
L’indagato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.
© Riproduzione riservata