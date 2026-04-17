Maxi sequestro di gasolio agricolo nel Ragusano: 3.000 litri sottratti al fisco e 5 denunciati

Un duro colpo alle frodi nel settore energetico arriva dalla Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato circa 3.000 litri di gasolio agricolo e denunciato cinque persone alla Procura, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare speculazioni e approvvigionamenti illeciti lungo l’intera filiera dei prodotti energetici.

L’intervento, condotto dalla Compagnia di Vittoria durante un servizio di controllo economico del territorio, ha permesso di sventare un tentativo di cessione illegale di carburante a tassazione agevolata tra un’azienda agricola e una società operante nel settore del calcestruzzo e movimento terra, entrambe attive nell’area ipparina. Le verifiche hanno portato alla scoperta di due cisterne contenenti ulteriore gasolio agricolo all’interno dei locali aziendali della società, oltre all’accertamento dell’utilizzo indebito del carburante da parte di autocarri e macchine operatrici.

Il gasolio agricolo, destinato esclusivamente ad attività del settore primario e soggetto a un’accisa ridotta e a un’aliquota IVA agevolata al 10%, veniva invece impiegato per fini diversi, generando un illecito risparmio fiscale. L’intero quantitativo rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Le cinque persone coinvolte sono state denunciate con l’accusa di sottrazione al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e per la mancanza del certificato di prevenzione incendi. Parallelamente, sono in corso accertamenti fiscali per determinare l’esatto ammontare dei tributi evasi, in vista del recupero delle somme dovute all’erario.

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