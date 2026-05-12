Aggressione al Pronto Soccorso di Ragusa: infermiere ferito, il NurSind denuncia

Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario in Sicilia. Questa volta il fatto si è verificato al Pronto Soccorso dell’ASP Ragusa, dove un infermiere è rimasto ferito durante una situazione di forte tensione all’interno del reparto.

Un nuovo caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza negli ospedali e sulle condizioni di lavoro degli operatori dell’emergenza-urgenza, già da tempo sotto pressione.

La denuncia del NurSind: “Situazione non più tollerabile”

A sollevare con forza il caso è il sindacato infermieristico NurSind, che parla apertamente di una condizione ormai fuori controllo nei Pronto Soccorso siciliani.

Secondo il dirigente Fabio Castellino, l’episodio rappresenta l’ennesima conferma di un’emergenza strutturale che coinvolge tutto il sistema sanitario.

“Il continuo susseguirsi di episodi di violenza nei confronti del personale sanitario rappresenta ormai una vera emergenza che non può più essere ignorata”, ha dichiarato Castellino, sottolineando come le condizioni operative siano diventate insostenibili.

Infermieri in prima linea tra carenze e sovraffollamento

Il sindacato evidenzia una situazione aggravata da carenza di personale, sovraffollamento dei Pronto Soccorso, lunghi tempi di attesa e misure di sicurezza ritenute insufficienti.

Un insieme di fattori che, secondo il NurSind, contribuisce ad alimentare tensioni sempre più frequenti tra utenti e operatori sanitari.

Gli infermieri, spesso, si troverebbero a gestire situazioni critiche senza adeguati strumenti di supporto e protezione, aumentando il rischio di aggressioni fisiche e verbali.

Critiche all’ASP: “Segnalazioni ignorate da tempo”

Nel mirino del sindacato finisce anche la gestione dell’azienda sanitaria locale, con accuse rivolte all’ASP Ragusa per una presunta sottovalutazione del problema nonostante le segnalazioni reiterate nel tempo.

Secondo il NurSind, le risposte istituzionali si sarebbero limitate a dichiarazioni di solidarietà dopo ogni episodio, senza però tradursi in interventi strutturali efficaci.

La richiesta di un incontro urgente

Il Segretario Territoriale del NurSind Ragusa Giuseppe Savasta ha annunciato la richiesta formale di un incontro urgente con la Direzione Strategica dell’ASP.

“Non è più accettabile che chi presta servizio in prima linea debba lavorare nella paura di subire aggressioni”, ha affermato Savasta, chiedendo risposte immediate e concrete per garantire la sicurezza degli operatori.

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