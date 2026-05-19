Carcassa di tartaruga a Passo Marinaro da giorni sulla spiaggia

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Una carcassa di tartaruga marina della specie Caretta caretta giace da oltre una settimana sulla spiaggia di Passo Marinaro, in condizioni di avanzato stato di decomposizione. L’animale, secondo le prime ipotesi, sarebbe rimasto impigliato nelle reti di pesca per poi essere abbandonato in mare, riportando anche la perdita di una pinna.

La scena, visibile a chi percorre il tratto costiero, ha suscitato forte impatto tra residenti e frequentatori della zona, trasformando un’area naturale frequentata anche da turisti in un punto critico dal punto di vista ambientale e igienico.

Intervento della Capitaneria di porto e segnalazione al Comune

Dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini nei giorni successivi al ritrovamento, la Capitaneria di Porto è intervenuta sul posto effettuando i rilievi necessari e verificando la situazione. Al termine degli accertamenti, la documentazione è stata trasmessa al Comune di Ragusa, competente per le operazioni di rimozione della carcassa.

Da quel momento, tuttavia, non risulterebbero ulteriori interventi operativi, e l’animale continua a restare sulla spiaggia.

Le condizioni della carcassa e l’allarme sanitario

Secondo quanto segnalato sul posto, la carcassa della tartaruga si troverebbe in una fase avanzata di decomposizione, con conseguente rigonfiamento e presenza di odori intensi. Una condizione che sta generando preoccupazione tra i residenti e tra chi frequenta quotidianamente il litorale.

La situazione è resa ancora più delicata dalla vicinanza con aree frequentate e con strutture ricettive in fase di apertura, elemento che amplifica l’attenzione sul possibile impatto igienico-ambientale del mancato intervento.

La rimozione della carcassa è ora attesa per il ripristino delle condizioni igieniche e ambientali del tratto di spiaggia.

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