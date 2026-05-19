L’erosione colpisce la spiaggia di Sampieri. Allarme per la stagione estiva alle porte

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Dieci anni fa la larghezza della spiaggia dalla battigia alle dune era di circa settanta metri. Oggi le dimensioni si sono ampiamente ridotte tant’è che gli stabilimenti balneari sono costretti a dover ridurre i posti per sdraio ed ombrelloni. Nei tratti di arenile in cui insistono gli chalet la spiaggia offre poco: dalle cinque, sei file di ombrelloni ora si riesce a posizionare solo due file. Un danno consistente se non arriva un cambiamento dell’assetto della spiaggia con il mare che retroceda sull’asse che attualmente viene fotografato. Dalla battigia si misurano appena sei, sette metri di spiaggia. Troppo pochi per garantire la piena fruibilità dei luoghi. Se la spiaggia è andata restringendosi non da meno hanno fatto le dune che hanno abbassato la loro altezza di almeno un metro e mezzo. La riduzione della spiaggia influisce sull’uso di essa nei mesi estivi. I bagnanti saranno costretti, se non ci saranno mutamenti nella larghezza, a raggiungere i tratti di arenile che mostrano dimensioni più ampie. Godersi il mare non è solo prendere il bagno in acqua ma anche e soprattutto godersi il sole, socializzare, prendere l’abbronzatura. Ed in assenza di un ampio cordone di sabbia dove installare le singole posizioni di ombrelloni tutto diventa difficile. Come difficile appare l’attività dei gestori dei lidi balneari che si trovano costretti a ridimensionare la loro offerta di sdraio ed ombrelloni. Necessario, alla luce di ciò, ricorrere ai ripari. Ed in questo caso sono le istituzioni a doversene fare carico con studi finalizzati ad individuare le forze esogene che agiscono dall’esterno modellando il territorio non ultima l’erosione delle spiagge e delle dune provocate dal vento. Il litorale costiero sciclitano conosce fin troppo bene il fenomeno dell’erosione in particolare nel versante occidentale partendo da Playa Grande per passare a Donnalucata e Bruca. Sampieri era rimasta ancora intatta, non aveva subito mutamenti erosivi. Quest’anno tutto è cambiato e le dimensioni della spiaggia sono ampiamente ridotte.

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