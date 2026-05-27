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Cocaina e hashish a Modica: scattano perquisizioni e sequestri
27 Mag 2026 12:14
Ancora droga nel Ragusano. La Polizia di Modica con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania, ha eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine.
Durante le operazioni, una donna è stata trovata in possesso di circa 0,70 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. Il materiale e la droga sono stati posti sotto sequestro. Nei confronti della donna è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nel corso degli stessi controlli, un uomo è stato invece trovato in possesso di circa 0,5 grammi di hashish. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e nei suoi confronti è stata contestata la violazione prevista per la detenzione di stupefacente per uso personale.
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