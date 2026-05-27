Si ribalta un autocarro sulla Sp 60 Ragusa–Santa Croce: strada paralizzata e polemiche

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Un incidente stradale autonomo ha paralizzato questa mattina la viabilità lungo la Strada Provinciale 60 “Ragusa – Malavita – Santa Croce”, riaccendendo l’attenzione sui problemi legati alla gestione del traffico e dei cantieri nella rete viaria iblea.

L’episodio si è verificato intorno alle 8:15, in piena ora di punta, quando un autocarro si è improvvisamente ribaltato per cause ancora in corso di accertamento mentre percorreva la SP 60 in direzione Ragusa–Santa Croce Camerina.

Il conducente non avrebbe riportato gravi ferite, ma l’impatto è stato violento: il mezzo, dopo il ribaltamento, ha abbattuto il muro di delimitazione della carreggiata, occupando completamente la sede stradale e bloccando la circolazione.

La chiusura della strada ha provocato immediati disagi alla viabilità, con lunghe code di veicoli e automobilisti costretti a invertire la marcia per cercare percorsi alternativi. Il traffico si è così riversato sulla SP 36, in direzione Ragusa Est, generando ulteriori rallentamenti.

La situazione si è aggravata ulteriormente sulla SP 25 Marina di Ragusa–Ragusa, già interessata da criticità e lavori in corso, dove si è creato un vero e proprio collo di bottiglia con tempi di percorrenza aumentati fino a oltre trenta minuti.

L’incidente ha inevitabilmente riacceso anche il dibattito politico sulla viabilità provinciale, in un territorio dove la SP 60 è al centro di un importante intervento di ammodernamento avviato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con ordinanza n. 020/2026. Tuttavia il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, ha spiegato: “Su quanto accaduto è necessaria un’operazione di onestà intellettuale che ristabilisca la realtà dei fatti: 𝗻𝗼𝗻 𝗰’𝗲̀ 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶.

Al momento del sinistro la strada era regolarmente aperta in entrambi i sensi di marcia. Un incidente di tale gravità avrebbe congestionato qualsiasi via di collegamento verso Ragusa, 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗶 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗲, 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼, 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮.

Per quanto riguarda la gestione della viabilità secondaria è evidente che il blocco totale ha costretto i flussi 𝗶𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗺𝗯𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 a riversarsi contemporaneamente sulla via secondaria, la ex sp 110 Magazzé-Spinazza, creando imbuti e code.

Ricordiamo che il piano di viabilità per i lavori prevede invece l’utilizzo della via alternativa 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 (𝗱𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗥𝗮𝗴𝘂𝘀𝗮) , studiato appositamente dai tecnici per evitare interferenze e garantire la massima fluidità e sicurezza e il transito dei mezzi di soccorso.

Speculare politicamente su un serio incidente stradale pur di attaccare l’amministrazione non fa bene alla comunità e inquina un dibattito che dovrebbe rimanere costruttivo”.

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