Marzo di numeri record a Ragusa: ecco cosa hanno scoperto Polizia e Carabinieri

Ragusa ha vissuto un marzo all’insegna della sicurezza e del controllo del territorio grazie a una massiccia operazione interforze coordinata tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. L’operazione, coordinata con il supporto tecnico dell’Enel e del Comune di Ragusa, ha concentrato l’attenzione su diversi complessi edilizi del centro storico, verificandone la corretta destinazione d’uso, la presenza effettiva degli aventi diritto e la regolarità di contratti di locazione e utenze.

Numeri da record nei controlli del centro storico

L’impiego complessivo di circa 110 operatori ha prodotto risultati significativi: 28 posti di controllo effettuati, 974 persone identificate, 553 veicoli controllati, 16 infrazioni al Codice della Strada accertate, 19 cittadini stranieri espulsi, di cui 5 accompagnati ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio, 5 esercizi pubblici sottoposti a controllo

Sicurezza e regolarità anche nei locali pubblici

I controlli interforze non si sono limitati al monitoraggio delle strade. I locali pubblici sono stati verificati con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’A.S.P. di Ragusa, al fine di accertare il possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie.

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