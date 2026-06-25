Meningite fulminante: una diagnosi terribile ha portato via il bimbo di un anno. Oggi i funerali

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La diagnosi sembra essere terribile: meningite fulminante. Un’infezione ad altissima velocità che ha portato via in poco più di 24 ore il piccolo bimbo vittoriese di poco più di un anno morto nel pomeriggio di martedì all’ospedale Garibaldi di Catania, dove era stato trasferito poche ore prima.

La notizia della morte del bimbo (16 mesi appena compiuti) ha lasciato attoniti e nello strazio i genitori, i nonni, gli zii e il fratellino, di poco più grande.

La piccola salma è già arrivata a Vittoria nella casa di via Quinto Bevilacqua, nel quartiere Forcone – Marangio e questa mattina alle 11 sarà celebrato il funale nella chiesa della Madonna Assunta.

L’infezione velocissima al cervello e al midollo spinale non ha lasciato scampo al bimbo che era stato portato al pronto Soccorso lunedì sera, ma era poi ritornato a casa. L’indomani stava ancora male e non febbre altissima e i genitori lo hanno portato nuovamente in ospedale. Qui sono apparsi evidenti i sintomi gravissimi e i sanitari ne hanno disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Garibaldi di Catania. Qui il piccolo è arrivato in condizioni ormai disperate: poche ore dopo, a tarda sera, il suo piccolo cuoricino si è fermato.

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