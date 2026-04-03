Operazione antidroga: Carabinieri arrestano tre uomini e sequestrano 1 kg di stupefacenti

Tre persone arrestate fra Modica e Rosolini per droga. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto tre uomini, un 50enne, suo figlio 35enne e un 34enne, tutti originari di Rosolini, gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività dei militari è iniziata con un controllo nel territorio di Modica, che ha permesso di raccogliere elementi utili per verificare la detenzione di droga nella vicina città aretusea. La Procura della Repubblica di Siracusa ha emesso un decreto di perquisizione che ha consentito ai Carabinieri di estendere le verifiche a tre abitazioni a Rosolini, distanti pochi metri l’una dall’altra.

Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato circa 1 kg di hashish, 20 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, quest’ultima già suddivisa in dosi pronte alla vendita. Oltre alla droga, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e appunti dettagliati sulla rendicontazione delle cessioni.

I tre arrestati sono stati tradotti presso il Carcere di Siracusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere delle accuse relative alla normativa sugli stupefacenti, mentre le indagini rientrano nelle attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, mirate al contrasto del traffico e del consumo di droga.

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