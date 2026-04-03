Prezzi carburanti fuori controllo: cresce la pressione su famiglie e imprese

Non basta prorogare il taglio delle accise. Di fronte al nuovo aumento dei prezzi dei carburanti, cresce la pressione su famiglie, lavoratori e imprese, mentre il costo del pieno torna a pesare in modo significativo sul bilancio quotidiano degli italiani.

È questo il quadro denunciato dal Codacons, che chiede al Governo un intervento immediato e più incisivo per contrastare i rincari.

“Misure insufficienti, serve uno sconto fiscale più forte”

Secondo Francesco Tanasi, limitarsi a prorogare il taglio delle accise non è una soluzione adeguata alla gravità della situazione.

“I rincari alla pompa hanno già assorbito gli effetti del taglio deciso nelle scorse settimane e i cittadini continuano a fare i conti con prezzi ormai insostenibili per spostarsi, lavorare e affrontare le esigenze quotidiane”, ha dichiarato.

Il rischio, sottolinea l’associazione, è che le misure attuali si rivelino solo temporanee e incapaci di produrre un reale beneficio per i consumatori.

Il caro carburanti pesa su tutta l’economia

L’aumento dei prezzi di benzina e diesel non riguarda soltanto gli automobilisti. Le conseguenze si estendono a tutto il sistema economico, incidendo sui costi di trasporto, sulla distribuzione delle merci e, inevitabilmente, sui prezzi finali al consumo.

Una dinamica che rischia di alimentare una nuova spirale inflazionistica, con effetti diretti sulla spesa quotidiana delle famiglie e sul potere d’acquisto.

L’appello al Governo: “Intervenire subito”

Il Codacons chiede quindi un intervento più deciso, con uno sconto fiscale rafforzato capace di riportare i prezzi dei carburanti su livelli più sostenibili.

“Occorre agire subito – spiega Tanasi – per evitare che questa nuova ondata di rincari si trasformi nell’ennesimo colpo per gli italiani”.

Secondo l’associazione, non è più il tempo di soluzioni parziali o simboliche: servono misure strutturali e immediate, proporzionate alla gravità del momento.

Rischio mobilitazione nazionale degli automobilisti

In assenza di risposte concrete, il Codacons è pronto a passare all’azione. L’associazione ha infatti annunciato la possibilità di una mobilitazione degli automobilisti su scala nazionale per chiedere interventi straordinari a tutela dei consumatori.

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