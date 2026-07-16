Cocaina in pieno centro a Ragusa: scatta un arresto

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Sessanta grammi di cocaina in casa e in pieno centro a Ragusa. Un cittadino 28enne di origine tunisina, è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa e dal Nucleo operativo a seguito di una perquisizione domiciliare. I militari dopo avere osservato movimenti sospetti, nell’abitazione, hanno proceduto alla perquisizione. Nella casa che l’uomo condivide con la moglie, in centro a Ragusa, sono stati rinvenuti poco meno di 60 grammi di cocaina, oltre al materiale per la pesatura e un tirapugni. I militari hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato stamani dal giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa, davanti al quale il giovane è comparso assistito dal suo legale di fiducia. Il 28enne che ha precedenti di polizia, è stato sottoposto all’obbligo di firma per quattro mattine alla settimana presso i carabinieri di Ragusa centrale, ha l’obbligo di dimora a Ragusa e non potrà allontanarsi da casa dalle 20 alle 7 del mattino.

Nei giorni precedenti, sempre in Provincia, nel corso di due distinte attività di controllo, i Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale e di Ispica, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria iblea per il possesso di meno ingenti quantitativi di stupefacenti, rispettivamente un cittadino albanese di 23 anni, incensurato, irregolare nel territorio dello stato, sorpreso in possesso di circa 20 grammi di cocaina, e, nel territorio di Pozzallo un 27enne di origini cubane, sorpreso in possesso di 10 grammi di hashish.

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