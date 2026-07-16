Prosegue il lavoro per sedare le fiamme a Monserrato: elicottero della Regione in azione

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Non si ferma la macchina dei soccorsi impegnata a domare il vasto incendio che da ieri interessa la collina di Monserrato a Modica.

Dopo una giornata e una serata di intenso lavoro, le operazioni sono proseguite durante la notte sul fronte terrestre. Come previsto, con il sopraggiungere del buio sono state sospese le attività dei mezzi aerei, mentre Vigili del Fuoco e Corpo Forestale hanno mantenuto un presidio costante sul posto, senza mai lasciare l’area, monitorando i due fronti ancora attivi per contenere l’avanzata delle fiamme.

Con le prime luci dell’alba sono riprese le operazioni di spegnimento. Intorno alle 10 di questa mattina è arrivato anche l’elicottero della Regione Siciliana, tornato a effettuare lanci d’acqua a supporto delle squadre impegnate a terra.

L’obiettivo è quello di circoscrivere definitivamente l’incendio ed evitare possibili riattivazioni favorite dal caldo intenso e dal vento, che continuano a rappresentare un fattore di rischio.

L’emergenza, dunque, non può ancora dirsi conclusa. Le squadre di soccorso sono impegnate senza sosta per mettere in sicurezza l’area e scongiurare ulteriori propagazioni del rogo.

Resta alta l’attenzione anche alla luce delle temperature elevate che stanno interessando il territorio. In queste condizioni basta poco per innescare un incendio: per questo si rinnova l’invito alla massima prudenza e al rigoroso rispetto delle norme di prevenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare nuovi focolai.

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