124 mila euro ai Comuni iblei per tradizioni e folklore. Ma nel decreto a Santa Croce Camerina spunta… una festa di Sambuca

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Arrivano i contributi della Regione Siciliana per sostenere tradizioni, folklore, cultura ed eventi capaci di valorizzare i territori. In provincia di Ragusa saranno dieci i Comuni beneficiari, per un totale di 124 mila euro, grazie ai fondi previsti dall’articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 2024.

Scorrendo il decreto, però, tra importi e manifestazioni finanziate c’è un particolare che non è sfuggito agli addetti ai lavori. A Santa Croce Camerina, infatti, la Regione assegna 5.000 euro per una manifestazione dal titolo “Volare sulla fede: la Madonna dell’Udienza racconta Sambuca”.

E qui nasce il sorriso.

Perché la Madonna dell’Udienza è la patrona di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, e non certo di Santa Croce Camerina. Insomma, almeno leggendo il decreto, sembrerebbe che il Comune camarinense sia stato finanziato per organizzare una manifestazione… in un altro Comune.

Naturalmente è quasi certo che si tratti di un semplice refuso nella stesura del provvedimento regionale. Dal Comune, infatti, si attende di capire quale sia il progetto realmente ammesso a finanziamento e quale iniziativa sia stata effettivamente finanziata. Una svista burocratica che, però, ha già strappato più di un sorriso.

Al di là dell’episodio curioso, i contributi rappresentano un importante sostegno per gli eventi locali.

Tra gli importi più consistenti figurano Acate, Modica e Ragusa, che ottengono 20 mila euro ciascuno. A Modica il finanziamento servirà per sostenere ChocoModica 2026, manifestazione ormai consolidata e tra i principali appuntamenti dedicati al celebre cioccolato modicano.

Questo l’elenco completo dei contributi:

Acate – Book Festival: 20.000 euro

– Book Festival: Chiaramonte Gulfi – Festa del Grano: 9.000 euro

– Festa del Grano: Comiso – Eventi religiosi e tradizione enogastronomica casmenea: 15.000 euro

– Eventi religiosi e tradizione enogastronomica casmenea: Giarratana – Fiera del Bestiame: 1.000 euro

– Fiera del Bestiame: Modica – ChocoModica 2026: 20.000 euro

– ChocoModica 2026: Monterosso Almo – Feste di San Giovanni, SS. Addolorata e Maria SS. Bambina: 10.000 euro

– Feste di San Giovanni, SS. Addolorata e Maria SS. Bambina: Pozzallo – “Dove il mare racconta la terra”: 14.000 euro

– “Dove il mare racconta la terra”: Ragusa – “Dalla scuola alla città”: 20.000 euro

– “Dalla scuola alla città”: Santa Croce Camerina – “Volare sulla fede: la Madonna dell’Udienza racconta Sambuca”: 5.000 euro (con ogni probabilità per un refuso nel decreto)

– “Volare sulla fede: la Madonna dell’Udienza racconta Sambuca”: (con ogni probabilità per un refuso nel decreto) Scicli – Collettiva Artisti del ‘900’: 10.000 euro

Se Santa Croce fa sorridere per l’errore materiale contenuto nel decreto, Giarratana lascia invece spazio a qualche riflessione.

Il Comune riceverà appena 1.000 euro per la tradizionale Fiera del Bestiame, risultando il meno finanziato dell’intera provincia. Una cifra modesta se si considera il valore delle manifestazioni che da anni caratterizzano il paese e la loro capacità di richiamare visitatori da tutta la Sicilia.

All’appello mancano Ispica e Vittoria, che non figurano tra i beneficiari semplicemente perché non hanno presentato domanda di partecipazione al bando regionale.

A margine della pubblicazione del decreto, il deputato regionale Ignazio Abbate ha evidenziato come il numero dei Comuni iblei finanziati sia il più alto da quando la misura è stata introdotta, auspicando che nelle prossime edizioni possano partecipare tutti i dodici Comuni della provincia. L’invito rivolto alle amministrazioni è anche quello di investire nella promozione degli eventi, affinché i contributi regionali possano trasformarsi in una concreta opportunità di attrazione turistica e di crescita economica per i territori.

© Riproduzione riservata