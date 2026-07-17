Scicli dall’alto incanta ancora: nasce il nuovo belvedere di San Vito

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E’ il quinto belvedere da cui si può ammirare Scicli dall’alto. Dopo quello di San Matteo, della Croce, della Palazzola e del Rosario ecco che da domani si inaugura una nuova “vista” sulla cittadina barocca che molto ha di medioevale e di neoclassico. Il belvedere nasce per iniziativa di EsplorAmbiente che, recentemente, ha recuperato e riqualificato il sagrato della chiesa rupestre sita sul percorso verso il colle San Matteo dal palazzo Beneventano. Appuntamento domani sera alle 20.45 nella chiesa di San Vito che da qualche anno è anche un museo. L’iniziativa è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa, durante il quale l’associazione ha curato e valorizzato la Chiesa di San Vito e l’area verde circostante applicando i regolamenti comunali per “la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” e per “l’adozione delle aree verdi pubbliche”.

Grazie all’impegno costante dei soci, la Chiesa di San Vito è stata trasformata in un piccolo museo storico-naturalistico dedicato agli Iblei e ai loro aspetti geologici, etnoantropologici e archeologici, diventando un centro didattico aperto a visitatori di ogni età. Allo stesso tempo, il sagrato è stato restituito alla comunità come uno dei punti panoramici più suggestivi sulla Cava di Santa Maria la Nova. “Il progetto ha compiuto un ulteriore passo avanti grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando Comunità Sostenibili di Renantis – Gruppo Nadara, che ha consentito di ampliare gli interventi di recupero e trasformare questo spazio in un vero e proprio belvedere, pensato per essere vissuto e apprezzato dai cittadini e dai numerosi visitatori che scelgono di scoprire Scicli” – spiegano i responsabili di Esplorambiente. Durante la serata di domani sarà proiettato il documentario realizzato dal sodalizio e dedicato a Cava Santa Maria la Nova, impreziosito dal contributo di Maria Vittoria Inì, figura di riferimento per il territorio ed Esplorambiente la cui morte ha lasciato un solco profondo in chi l’hanno conosciuta. “La proiezione rappresenterà anche un sentito omaggio al suo impegno, alla sua passione e al prezioso lavoro svolto negli anni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale di Scicli” – annunciano i componenti di Esplorambiente. Il finanziamento è legato alla installazione dell’agrovoltaico di contrada Landolina a monte di Donnalucata dove Renansi Gruppo Nadara ha creato una realtà di energia alternativa di ampia superficie.

Foto: I Love Scicli

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