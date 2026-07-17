Arrestato due volte in poche ore a Modica: ai domiciliari per maltrattamenti, evade e torna a minacciare l’ex moglie

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Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Modica con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari, dopo una serie di gravi episodi di violenza nei confronti dell’ex moglie.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, il quarantenne si sarebbe reso responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della donna, consumati anche in presenza del figlio minore. A seguito dell’intervento della Polizia, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari. Contestualmente è stato denunciato anche per lesioni personali.

La vicenda, però, non si è conclusa con l’applicazione della misura cautelare. Poche ore dopo, infatti, il quarantenne ha violato gli arresti domiciliari, lasciando la propria abitazione per raggiungere quella dell’ex moglie.

Una volta arrivato davanti alla donna, avrebbe nuovamente assunto un comportamento aggressivo e minaccioso, arrivando a colpirla al volto con alcuni schiaffi.

L’immediato intervento degli agenti del Commissariato di Modica ha consentito di bloccare e arrestare nuovamente l’uomo. Oltre all’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, è stato denunciato anche per il reato di minacce.

Al termine delle formalità di rito, il quarantenne è stato trasferito nella Casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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