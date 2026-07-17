Ragusa tra le città più redditizie d’Italia per le case in affitto: investire nel mattone rende oltre il 10%

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Investire nel mattone a Ragusa continua a rappresentare un’opportunità interessante. La città iblea entra infatti nella classifica dei capoluoghi italiani dove l’acquisto di un’abitazione da destinare alla locazione offre i rendimenti più elevati.

Secondo lo studio realizzato dal portale immobiliare idealista, nel secondo trimestre 2026 la redditività lorda degli immobili residenziali in affitto a Ragusa raggiunge il 10,1%, un valore superiore alla media nazionale, ferma al 9,7%.

Un dato che colloca il capoluogo ibleo tra le realtà immobiliari più interessanti d’Italia per chi sceglie di investire nel settore delle locazioni.

Ragusa supera la media italiana e si avvicina ai mercati più performanti

Lo studio mette in relazione i prezzi medi di vendita degli immobili con i canoni di affitto per calcolare la redditività lorda degli investimenti.

A livello nazionale, acquistare una casa da mettere sul mercato della locazione garantisce un rendimento quasi triplo rispetto a molte forme tradizionali di investimento e più che doppio rispetto ai titoli di Stato decennali, che nello stesso periodo offrono un rendimento del 3,9%.

Tra i capoluoghi italiani, Ragusa registra una performance del 10,1%, posizionandosi insieme a Reggio Calabria tra le città capaci di superare la soglia del 10%.

Davanti si trovano Trapani, che guida la classifica con l’11,2%, Biella con il 10,7% e Catanzaro con il 10,2%.

Il mattone resta un investimento strategico

Il dato conferma come il mercato immobiliare continui ad attirare investitori interessati alla redditività degli affitti.

Secondo l’analisi di idealista, il settore residenziale mantiene una forte capacità di generare rendimento, ma sono soprattutto gli immobili commerciali a garantire i risultati più elevati.

Acquistare un negozio da affittare in Italia permette infatti di ottenere una redditività lorda media del 12,5%, in lieve crescita rispetto al 12,4% registrato un anno prima.

Gli uffici garantiscono invece un rendimento del 10%, mentre per i garage la redditività media si attesta all’8,2%.

Ragusa protagonista nel mercato delle locazioni

Il risultato della città iblea assume particolare rilievo perché arriva in un contesto nazionale caratterizzato da forti differenze tra territori.

Le grandi città, infatti, mostrano rendimenti spesso inferiori. Palermo registra un rendimento dell’8,4%, Genova del 8%, Torino del 7,6%, Bari del 7,4%, Roma del 6,9% e Napoli del 6,6%.

Ancora più bassi i valori di alcune città dove il costo degli immobili riduce la redditività degli investimenti: Milano si ferma al 5,4%, Firenze al 5,8% e Bologna al 5,6%.

Ragusa, con il suo 10,1%, si inserisce quindi tra quei mercati dove il rapporto tra prezzo di acquisto e valore degli affitti rimane particolarmente favorevole.

Turismo e attrattività del territorio spingono il mercato

Alla base della performance del territorio ibleo ci sono diversi fattori: il valore ancora competitivo degli immobili rispetto ai grandi centri urbani, la crescente attrattività turistica della provincia e la domanda legata agli affitti residenziali e temporanei.

La presenza di un patrimonio storico e culturale riconosciuto a livello internazionale, insieme alla crescita del turismo legato al Barocco e alle località costiere, contribuisce a mantenere alta l’attenzione degli investitori.

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