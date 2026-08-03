Vittoria, il Movimento 5 Stelle avvia il dialogo con il centrosinistra: addio alle scelte di opposizione

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Il Movimento 5 Stelle avvia anche a Vittoria il dialogo con il centrosinistra. Dopo aver confermato, alcuni giorni fa, la coordinatrice cittadina Rosanna Fidone, il movimento ha nominato ora i referenti territoriali, con incarichi per settori assegnati ad altri iscritti. Antonio Cassarino, che era l’outsider di Fidone nella corsa per la segreteria, sarà il vice coordinatore.

Giovanni Raniolo si occuperà di Formazione, Giombattista Occhipinti sarà il referente per i Progetti, Massimiliano Sallemi per le Politiche Giovanili e Roberta La Terra per le Pari Opportunità.

Con l’elezione di Fidone, al suo secondo mandato come coordinatrice, il Movimento – che finora è stato all’opposizione – apre al dialogo con il centrosinistra, avviando un dialogo con le altre forze politiche su alcuni temi specifici, ma su alcuni principi ritenuti irrinunciabili: la sottoscrizione di un rigoroso codice etico per candidati e amministratori; l’impegno a adottare come Ente il Protocollo di Avviso Pubblico; il contrasto al trasformismo politico, al riciclaggio di candidature e alla transumanza tra schieramenti, escludendo da eventuali alleanze quanti rappresentino o abbiano rappresentato posizioni politiche incompatibili con i valori del MoVimento; la condivisione di un programma fondato, tra l’altro, sulla trasparenza amministrativa, sulla tutela dell’ambiente, sulla difesa della salute e dei diritti delle persone più fragili.

Solo dopo il Movimento 5 Stelle potrà affrontare il tema dell’individuazione del candidato sindaco.

Con questa scelta, muta definitivamente lo scenario cittadino. Il Movimento 5 stelle si apre al centrosinistra. In consiglio comunale il movimento siede fino ad oggi tra i banchi dell’opposizione, pur avendo però avallato alcuni atti importanti della maggioranza. Inoltre, nel novembre 2023, scelse di non firmare la mozione di sfiducia presentata dai vari gruppi di opposizione (destra e movimenti civici di centrosinistra)

Nel frattempo, l’attuale sindaco Francesco Aiello ha annunciato che sarà ricandidato. La sua coalizione, rappresentata dal Pd e da alcuni schieramenti civici, non ha finora espresso nessuna posizione, ma tutto lascia presagire che appoggerà la richiesta di ricandidatura di Aiello.

Nel frattempo, nello schieramento aielliano, alcuni consiglieri hanno fatto scelte diverse, aderendo a Mpa e Democrazia Cristiana. In consiglio però hanno quasi sempre appoggiato le scelte della giunta. Si era determinata così la situazione anomala di due gruppi di centrodestra, Mpa e Dc, che a livello regionale sono parte integrante della giunta guidata da Renato Schifani e a Vittoria erano parte integrante della coalizione Aiello. Negli ultimi mesi la posizione è mutata e in aula alcuni consiglieri hanno fatto mancare i voti per l’approvazione di alcuni atti. Ad oggi, l’amministrazione Aiello non ha l’appoggio della maggioranza consiliare. Alcuni atti importanti sono stati bocciati, come il rendiconto 2025 (votato però favorevolmente proprio dal Movimento 5 Stelle), altri sono stati invece approvati, com’è accaduto di recente per la “dicatio ad patriam” dichiarata per le aree da riqualificare nei pressi della chiesa di San Domenico Savio.

Di recente, per la mancata approvazione del rendiconto 2025, La Regione ha inviato un commissario ad acta, Antonio Riela. Il consiglio, che ha contestato i numeri portati in aula dalla giunta, sostenendo che l’indebitamento dell’ente è maggiore di quanto risulti, ha nominato una commissione d’indagine per verificare quale sia la reale situazione debitoria dell’ente. Della commissione fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati. Presidente è stata eletta Monia Cannata, di Fratelli d’Italia.

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