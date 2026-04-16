Artisti uniti per Niscemi: concerto solidale il 25 aprile con grandi nomi della musica

La musica diventa strumento di solidarietà e partecipazione a Niscemi, dove il 25 aprile 2026 andrà in scena “Art is This – L’arte è questa”, un grande evento che unisce spettacolo e impegno civile nel cuore di Piazza Vittorio Emanuele.

Promosso dall’amministrazione comunale e dal Comitato dei festeggiamenti della Sagra del Carciofo, l’appuntamento si annuncia come uno dei momenti più significativi della primavera siciliana, capace di coniugare intrattenimento e sostegno concreto alla comunità.

Un palco di grandi nomi per una causa comune

A rispondere all’appello sono stati artisti di primo piano della scena musicale italiana. Tra i protagonisti della serata spicca Mario Biondi, affiancato dalla band Sugarfree, da Lello Analfino con la T. Orkestar e dal gruppo Bellamorèa. Un mix di generi e sensibilità artistiche che promette di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

A guidare la serata saranno due volti noti dello spettacolo e della televisione: Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito, pronti a scandire i momenti di uno show che si preannuncia intenso ed emozionante.

Musica e solidarietà: un evento che guarda alla comunità

“Art is This” non è solo un concerto, ma un’iniziativa dal forte valore sociale. L’intero ricavato delle donazioni raccolte durante la serata sarà destinato a un fondo dedicato al sostegno della comunità colpita, trasformando la partecipazione del pubblico in un gesto concreto di solidarietà.

Un messaggio chiaro: l’arte può essere molto più di intrattenimento. Può diventare un ponte tra le persone, uno strumento di aiuto e una risposta collettiva nei momenti di difficoltà.

Il 25 aprile tra cultura, musica e impegno

La scelta della data non è casuale. Il 25 aprile, giorno simbolo di libertà e partecipazione, diventa così anche occasione per rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura e la musica.

© Riproduzione riservata