Giacomo Cagnes e il futuro Papa: lo scatto della marcia per la pace a Roma nel 1983. La conferma dalla figlia Sara

C’è anche un pezzo di Comiso nella foto che ritrae il futuro Papa Leone durante una manifestazione per la pace a Roma.

La foto che risale al 22 ottobre 1983 è stata scattata a Roma durante la grande manifestazione per la pace che seguì alle due che si erano svolte l’anno precedente a Comiso. In quella foto si vede l’ex sindaco di Comiso Giacomo Cagnes.

La manifestazione, promossa dal coordinamento dei Comitati per la Pace, che sorsero e crebbero proprio negli anni in cui veniva annunciata l’installazione dei missili Cruise nell’ex aeroporto Vincenzo Magliocco di Comiso, divenuto poi base della Nato, fu probabilmente la più partecipata in assoluta, una mobilitazione che secondo alcune stime vide la presenza di un milione di persone.

Il legame con Comiso del futuro papa c’era dunque fin dalla giovane età. Il nome della cittadina siciliana era quindi presente per quel giovane religioso agostiniano che in quegli anni studiava a Roma. Robertt Francis Prevost aveva allora appena 28 anni.

Nella foto si vede un gruppo di religiosi agostiniani. Sullo sfondo un uomo con i capelli ondulati e una giacca sahariana. Il voto è quello di Giacomo Cagnes. Cagnes, nato a Trapani, fu sindaco di Comiso e deputato regionale del Partito Comunista. Dopo l’annuncio dell’installazione dei missili Cruise a Comiso, Cagnes fu tra i fondatori del Cudip (Comitato Unitario Disarmo e Pace) e ne divenne presidente. L’obiettivo del comitato era “ottenere la revoca o la sospensione dell’installazione della base missilistica”.

Cagnes è morto a Torino nel 2005. E’ sepolto a Comiso. La figlia Sara, che vive nel capoluogo piemontese, conferma che la foto ritrae, dietro il gruppo degli agostiniani, proprio il padre. Ricevuta la foto Sara Cagnes ha scritto: “Si, è proprio papà! C’è un continuum di energie e volontà di pace che attraversa le generazioni, come il bene che si riorganizza attraverso le persone per sconfiggere il male, mi ha dato una grande emozione”.

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