Condannato per maltrattamenti in famiglia: vittoriese arrestato e trasferito in carcere

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È stato rintracciato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato di Vittoria un uomo di 44 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, residente a Vittoria, dovrà espiare una pena di due anni di reclusione in regime di detenzione.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Vittoria

A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, che hanno avviato le ricerche e individuato tempestivamente il 44enne.

Una volta rintracciato, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della pena stabilita.

La condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia

L’arresto arriva al termine dell’iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell’uomo per un reato particolarmente delicato, quello dei maltrattamenti all’interno dell’ambito familiare.

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