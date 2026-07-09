Stop alla giungla dei cartelli tra il Barocco di Ibla: arrivano i nuovi totem per orientare i turisti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una foto vale più di tante parole. Davanti a una delle chiese simbolo di Ragusa Ibla, decine di cartelli di ogni forma, colore e dimensione si contendono lo spazio: indicazioni turistiche, insegne di bed and breakfast, ristoranti, case vacanza, alberghi e attività commerciali si sovrappongono fino a creare un vero e proprio “muro” di segnaletica.

Un’immagine che negli anni è diventata il simbolo di un fenomeno spesso denunciato da cittadini e visitatori: la cartellonistica privata proliferata senza un disegno unitario, finendo per compromettere il decoro di uno dei centri storici barocchi più belli della Sicilia, patrimonio UNESCO.

Proprio per mettere ordine a questa situazione, il Comune di Ragusa ha avviato una nuova campagna di progettazione e installazione di segnaletica coordinata, commerciale e turistica nel quartiere di Ragusa Ibla.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Peppe Cassì, spiegando che l’intervento rappresenta il naturale proseguimento dell’attività di rimozione della vecchia cartellonistica concordata negli anni scorsi con gli operatori economici.

L’obiettivo è sostituire la moltitudine di cartelli con totem informativi collocati nei punti strategici del quartiere, capaci di orientare residenti e turisti in maniera più ordinata ed elegante.

«L’obiettivo – spiega il sindaco – è indicare, in modo chiaro, omogeneo ed elegante, la presenza e la dislocazione delle attività di ristorazione e commerciali del territorio, rendendo visibili anche le realtà commerciali più decentrate e ampliando così i percorsi di visita».

L’iniziativa punta quindi a coniugare due esigenze: da una parte restituire decoro agli scorci monumentali di Ibla, dall’altra garantire alle attività economiche una visibilità uniforme e organizzata.

Per definire il nuovo sistema di segnaletica, l’Assessorato allo Sviluppo economico ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto alle attività di ristorazione, alle attività commerciali e ai servizi turistici stabilmente presenti nel quartiere.

Lo scopo è realizzare una mappatura completa delle attività che saranno inserite nei nuovi pannelli informativi, assicurando la massima correttezza delle informazioni e pari opportunità di partecipazione.

Sono invece escluse dalla procedura le attività con ingresso principale nell’area compresa tra Piazza Duomo, Corso XXV Aprile e Piazza G.B. Odierna, così come previsto dall’avviso pubblico.

La sfida sarà adesso trasformare un’immagine che da anni accompagna i visitatori di Ibla – quella di angoli monumentali letteralmente sommersi da frecce e insegne – in un sistema ordinato, facilmente leggibile e rispettoso del valore storico e architettonico del quartiere.

© Riproduzione riservata