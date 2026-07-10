Pozzallo chiede più sicurezza: tre mosse per rafforzare i controlli

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A firmare una richiesta ufficiale con tre “punti” ben precisi sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Enzo Pisana e Giuseppe Sulsenti, entrambi espressione dello stesso partito di Sallemi. La sicurezza in città e nel suo piccolo territorio è un dovere sociale e morale: sociale per dare serenità al territorio e morale per rispetto alle esigenze di un’area iblea luogo di una frizzante movida estiva e non solo. I due consiglieri comunali pozzallesi chiedono un “intervento parlamentare e governativo urgente per fronteggiare le criticità legate alla sicurezza sul territorio”.

Tre i punti sui quali lavorare per dare serenità ai pozzallesi, ai villeggianti ed ai turisti.

“La deroga ai vincoli di assunzione per la Polizia Locale con una iniziativa legislativa, o decreto-legge, per permettere a tutti i Comuni italiani, compresi quelli in stato di dissesto o predissesto finanziario, di superare i limiti occupazionali attuali, mirando a raggiungere l’obiettivo minimo di un agente su strada ogni 1.000 abitanti – le proposte dei due consiglieri di Fratelli d’Italia – l’istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato a Pozzallo tenendo conto della presenza strategica del porto commerciale/passeggeri, dei collegamenti con Malta, e dell’hotspot per migranti. Ciò comporta per le forze dell’ordine locali, in particolare i carabinieri, un sovraccarico per compiti di gestione migratoria e controlli di frontiera. Un nuovo Commissariato con competenze di Polizia di Frontiera servirebbe a centralizzare tali compiti, liberando l’Arma per il controllo ordinario della città. E poi ancora, il terzo punto che poniamo, il potenziamento della Polizia stradale in Sicilia. Nello specifico si richiede di intercedere presso il Ministero dell’Interno per elevare a ‘Sottosezione’ i distaccamenti della Polizia Stradale operanti sulle autostrade siciliane, incrementando così organico, mezzi e capillarità dei controlli stradali e di soccorso”.

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