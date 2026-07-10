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Incendio lungo l’A19, traffico bloccato in direzione Catania all’altezza di Mulinello

10 Lug 2026 14:19
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PALERMO – Traffico temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione del capoluogo etneo a causa di un incendio che sta interessando la vegetazione a ridosso della carreggiata.

Il rogo si è sviluppato nei pressi dello svincolo di Mulinello, al chilometro 129,200 dell’autostrada, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza e tutelare gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Anas, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda l’importanza di informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. Per aggiornamenti sulla viabilità è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

L’evoluzione della situazione è costantemente monitorata e la riapertura del tratto interessato avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

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