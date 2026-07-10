Operazione Husky: Punta Secca torna al 1943. Sfilano i mezzi militari storici nel giorno dello sbarco alleato

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Punta Secca è tornata indietro nel tempo, rivivendo una delle pagine più significative della storia della Sicilia. Nel giorno esatto dell’anniversario dello sbarco alleato del 10 luglio 1943, il borgo marinaro di Santa Croce Camerina ha ospitato una suggestiva rievocazione storica con l’arrivo di una colonna di autentici mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale.

L’iniziativa, promossa dal Club HMV Italia, ha richiamato appassionati provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti presenti sul litorale un’occasione per riscoprire uno degli eventi che segnò profondamente la storia dell’Isola e dell’Italia.

I mezzi storici protagonisti in piazza Faro

La colonna di veicoli d’epoca è stata accolta in piazza Faro dall’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina.

A dare il benvenuto agli equipaggi sono stati il sindaco e la Giunta comunale, che hanno voluto sottolineare il valore storico e culturale dell’iniziativa.

I mezzi militari, perfettamente conservati e restaurati, hanno attraversato le strade di Punta Secca trasformando il borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto, suscitando curiosità ed emozione tra residenti e visitatori.

Un viaggio nella memoria dell’Operazione Husky

La manifestazione ha rappresentato molto più di una semplice esposizione di veicoli storici.

Ogni mezzo racconta infatti una parte della storia dell’Operazione Husky, lo sbarco anglo-americano che il 10 luglio 1943 diede avvio alla campagna di Sicilia, modificando in maniera decisiva l’andamento della Seconda Guerra Mondiale e aprendo la strada alla liberazione dell’Italia.

Per molti visitatori è stata un’opportunità per conoscere da vicino luoghi che furono teatro di uno degli eventi militari più importanti del Novecento.

Memoria storica e promozione del territorio

L’iniziativa ha unito il valore della memoria alla promozione del territorio.

Punta Secca, conosciuta in tutto il mondo anche per essere la casa televisiva del Commissario Montalbano, ha accolto numerosi appassionati di storia militare che hanno avuto l’occasione di visitare il borgo e le sue bellezze paesaggistiche.

Il Comune ha espresso il proprio ringraziamento al Club HMV Italia e a tutti i partecipanti, evidenziando come manifestazioni di questo tipo contribuiscano a mantenere viva la memoria storica e, al tempo stesso, a valorizzare il patrimonio culturale e turistico del territorio.

La commemorazione alla Casamatta di contrada Filippello

Le celebrazioni dell’anniversario dello sbarco alleato proseguiranno in serata con un momento particolarmente significativo.

Alle 19.30, presso la Casamatta di contrada Filippello, è in programma la commemorazione dei caduti dell’Operazione Husky, un appuntamento dedicato al ricordo di quanti persero la vita durante una delle operazioni militari più importanti della Seconda Guerra Mondiale.

Foto di Gianni Giacchi e Francesco Barone

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