La bellezza raccontata con occhi nuovi: i ragazzi di Smile protagonisti a Cava d’Ispica

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L’iniziativa è dell’Associazione Smile, da anni impegnata con ragazzi con disabilità promuovendone l’inclusione, l’autonomia e la partecipazione attiva. Dopo aver accompagnato i turisti nella visita dell’ex convento della Croce un altro appuntamento li ha visti protagonisti a Cava d’Ispica alla scoperta della chiesetta rupestre di San Nicola nella Cava d’Ispica. “Grazie al contributo di APS Sport, al montaggio curato da Clara Falletta ed alla collaborazione del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, i nostri protagonisti con questo progetto diventano narratori del territorio, offrendo uno sguardo nuovo, autentico e sorprendente su uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio ibleo – spiega Paola Dantoni – l’episodio nasce dalla volontà di mostrare come la cultura possa essere vissuta e raccontata da tutti, e come i ragazzi con disabilità, quando messi nelle condizioni di esprimersi, riescano a trasformare un sito archeologico in un’esperienza viva, emozionante e profondamente contemporanea”.

In questo progetto c’è stata la grande disponibilità della direzione del Parco archeologico Kamarina-Cava Ispica che comprende anche il sito dell’ex convento della Croce a Scicli.

“Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Assunta Adamo la cui sensibilità e disponibilità hanno permesso al gruppo di vivere un momento di immersione totale nella storia e nella spiritualità del luogo. Questo nuovo capitolo del progetto dimostra che l’inclusione non è solo un valore sociale, ma anche un potente strumento narrativo: la voce dei ragazzi, libera da formalismi, restituisce alla chiesetta di San Nicola una dimensione nuova, fatta di stupore, rispetto e curiosità, mostrando come il patrimonio culturale possa diventare un ponte tra passato e futuro – conclude Paola Dantoni – ‘Fai un giro con noi’ è un’iniziativa che vuole valorizzare la capacità dei giovani di raccontare la bellezza attraverso la loro prospettiva unica e irripetibile e di mostrare il patrimonio culturale del proprio territorio in maniera inedita”.

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