Bandi regionali nel mirino del Cga: a rischio incentivi per 250 milioni

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Un possibile terremoto amministrativo rischia di coinvolgere una parte consistente delle misure economiche varate dalla Regione Siciliana negli ultimi mesi. Sono circa 250 milioni di euro di incentivi e contributi regionali finiti sotto la lente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha evidenziato un possibile vizio procedurale nella pubblicazione di alcuni bandi.

La questione non riguarda, al momento, la validità effettiva delle misure, che restano operative, ma apre uno scenario di potenziali ricorsi davanti alla giustizia amministrativa. Se eventuali soggetti interessati dovessero impugnare gli avvisi, il rischio sarebbe quello di un rallentamento delle procedure e, nei casi più estremi, dell’annullamento dei provvedimenti.

Il nodo riguarda i decreti assessoriali della Regione

Al centro della vicenda c’è la natura degli atti con cui sono stati pubblicati alcuni avvisi pubblici. Secondo il rilievo del Cga, diversi decreti assessoriali potrebbero contenere disposizioni con carattere regolamentare.

Proprio per questa ragione, secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, tali atti avrebbero dovuto essere sottoposti preventivamente al parere obbligatorio dello stesso organo consultivo.

Un passaggio che, sulla base delle osservazioni formulate, non sarebbe stato effettuato. Da qui il possibile vizio di legittimità che potrebbe essere fatto valere in sede giudiziaria.

Nessun bando cancellato, ma resta l’incognita dei ricorsi

È importante sottolineare che non esiste al momento alcuna decisione che abbia dichiarato nulli o illegittimi i bandi regionali.

Gli avvisi continuano quindi a essere validi e le procedure possono proseguire. Il problema nasce dalla possibilità che imprese, cittadini o altri soggetti interessati decidano di rivolgersi ai giudici amministrativi contestando la regolarità degli atti.

Un eventuale contenzioso potrebbe avere conseguenze rilevanti, considerando l’entità delle risorse coinvolte e il numero di potenziali beneficiari.

Le misure coinvolte: dagli incentivi alle imprese al bonus casa

Tra i provvedimenti interessati figurano alcune delle principali misure economiche messe in campo dalla Regione Siciliana.

Il capitolo più consistente riguarda circa 200 milioni di euro destinati agli incentivi per le imprese che assumono nuovo personale. A questi si aggiungono i 20 milioni per il bonus ristrutturazione della prima casa, gli 18 milioni per il programma South Working, i 12 milioni per il fotovoltaico domestico e ulteriori fondi destinati al sostegno del settore dell’editoria.

Un pacchetto di interventi che coinvolge imprese, famiglie e lavoratori e che rappresenta una delle principali azioni di sostegno economico regionale.

La Regione studia una soluzione per evitare il blocco

La segnalazione del Cga ha spinto il governo regionale ad aprire un confronto tecnico per individuare una soluzione in grado di mettere al sicuro gli avvisi già pubblicati.

Tra le ipotesi valutate inizialmente c’era anche quella di un intervento legislativo all’Assemblea Regionale Siciliana per chiarire la natura non regolamentare dei decreti contestati. Una strada che, però, al momento non sarebbe stata seguita.

L’obiettivo resta quello di evitare che un problema formale possa trasformarsi in un blocco amministrativo con conseguenze sui tempi di assegnazione delle risorse.

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