Un aiuto concreto alle famiglie: a Ispica apre lo sportello S.A.I di Anffas Modica

Uno spazio dedicato all’ascolto, all’orientamento e al supporto delle famiglie che vivono quotidianamente la realtà della disabilità. È questo l’obiettivo dello sportello S.A.I. attivato a Ispica grazie ad Anffas Modica, in collaborazione con un socio e familiare dell’associazione.

Il servizio è operativo in via Giuseppe Mazzini 22, a Ispica, ed è pensato come punto di riferimento per genitori e familiari di persone con disabilità, offrendo informazioni, consulenza e accompagnamento sui diritti e sulle opportunità previste dalla normativa vigente.

Uno sportello per ascoltare e orientare le famiglie

Lo sportello S.A.I. nasce con una finalità chiara: mettere al centro le famiglie, offrendo un luogo in cui trovare ascolto autentico e supporto concreto.

L’obiettivo non è soltanto informare, ma anche accompagnare i genitori e i caregiver nella comprensione dei servizi disponibili, aiutandoli a orientarsi nel complesso mondo della disabilità e dei diritti esigibili.

Chi accede al servizio trova persone formate e vicine per esperienza diretta, capaci di comprendere le difficoltà quotidiane e offrire un sostegno reale.

Un servizio basato su diritti, consapevolezza e rete

Il progetto S.A.I. (Servizio Accoglienza e Informazione) si inserisce in una rete già attiva a livello nazionale e locale, con l’obiettivo di rafforzare la diffusione di sportelli territoriali dedicati alle famiglie.

Il servizio punta a promuovere la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità, favorendo consapevolezza e autonomia nell’accesso alle prestazioni sociali e sanitarie.

Un modello che si basa su ascolto empatico, formazione e orientamento, con l’intento di rendere più semplice il rapporto tra famiglie e istituzioni.

Foto: sede Anffas Ragusa

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