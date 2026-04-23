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Un aiuto concreto alle famiglie: a Ispica apre lo sportello S.A.I di Anffas Modica
23 Apr 2026 12:05
Uno spazio dedicato all’ascolto, all’orientamento e al supporto delle famiglie che vivono quotidianamente la realtà della disabilità. È questo l’obiettivo dello sportello S.A.I. attivato a Ispica grazie ad Anffas Modica, in collaborazione con un socio e familiare dell’associazione.
Il servizio è operativo in via Giuseppe Mazzini 22, a Ispica, ed è pensato come punto di riferimento per genitori e familiari di persone con disabilità, offrendo informazioni, consulenza e accompagnamento sui diritti e sulle opportunità previste dalla normativa vigente.
Uno sportello per ascoltare e orientare le famiglie
Lo sportello S.A.I. nasce con una finalità chiara: mettere al centro le famiglie, offrendo un luogo in cui trovare ascolto autentico e supporto concreto.
L’obiettivo non è soltanto informare, ma anche accompagnare i genitori e i caregiver nella comprensione dei servizi disponibili, aiutandoli a orientarsi nel complesso mondo della disabilità e dei diritti esigibili.
Chi accede al servizio trova persone formate e vicine per esperienza diretta, capaci di comprendere le difficoltà quotidiane e offrire un sostegno reale.
Un servizio basato su diritti, consapevolezza e rete
Il progetto S.A.I. (Servizio Accoglienza e Informazione) si inserisce in una rete già attiva a livello nazionale e locale, con l’obiettivo di rafforzare la diffusione di sportelli territoriali dedicati alle famiglie.
Il servizio punta a promuovere la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità, favorendo consapevolezza e autonomia nell’accesso alle prestazioni sociali e sanitarie.
Un modello che si basa su ascolto empatico, formazione e orientamento, con l’intento di rendere più semplice il rapporto tra famiglie e istituzioni.
Foto: sede Anffas Ragusa
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