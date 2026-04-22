Dalla Regione 2,13 milioni per il ponte di Cozzo Munì: svolta per viabilità e sicurezza a Ispica

Una notizia attesa da anni diventa finalmente realtà per Ispica. Con il Decreto n. 829 del 21 aprile 2026, emanato dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato stanziato un finanziamento complessivo di 2 milioni e 130 mila euro destinato alla realizzazione del progetto esecutivo per i lavori di rifacimento del ponte in contrada Cozzo Munì. Un intervento strategico che punta a ricucire un collegamento viario essenziale per cittadini e attività economiche del territorio.

Il provvedimento, sostenuto dal presidente della Regione Renato Schifani, segna un passaggio decisivo per migliorare la sicurezza stradale e l’efficienza della rete viaria locale. Un’infrastruttura attesa, considerata fondamentale per garantire continuità nei collegamenti e supportare lo sviluppo economico dell’area.

Il sindaco Innocenzo Leontini sottolinea il valore storico del risultato raggiunto: «Si tratta di un’opera strategica che consentirà di ripristinare un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. Questo finanziamento rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità». Parole che evidenziano quanto il progetto fosse prioritario per l’amministrazione e per l’intero comprensorio.

Gli interventi di pulizia straordinaria dei canali hanno permesso di chiarire definitivamente le cause delle criticità idrauliche dell’area, dimostrando come il ponte non fosse responsabile delle esondazioni. Un passaggio tecnico cruciale che ha rafforzato la scelta di procedere con la ricostruzione dell’infrastruttura.

Con la pubblicazione del decreto si apre ora la fase operativa: partiranno a breve le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di avviare il cantiere nel più breve tempo possibile. Un passo concreto che segna l’inizio di una nuova fase per la mobilità e la sicurezza del territorio di Ispica.

© Riproduzione riservata