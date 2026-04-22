Dopo lo stop riparte il restauro della Torre Cabrera a Pozzallo

Segnali concreti di ripresa per uno dei simboli più importanti della città di Pozzallo. Nei locali della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa si è svolto un incontro richiesto dall’amministrazione comunale per fare il punto sullo stato dei lavori di restauro della Torre Cabrera, dopo mesi di rallentamenti.

Lo stop, causato da una perizia di variante, aveva di fatto congelato il cantiere, suscitando preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Decisiva, nei giorni scorsi, la presa di posizione del sindaco, che con una nota formale indirizzata all’Assessorato regionale dei Beni culturali ha sollecitato la ripresa immediata degli interventi.

Un primo segnale è già arrivato: alcuni operai sono tornati al lavoro e, secondo quanto emerso durante l’incontro, nei prossimi giorni entreranno nel vivo le operazioni di restauro, comprese le attività legate alla futura illuminazione artistica del monumento.

L’amministrazione comunale ha inoltre posto l’attenzione sulla necessità di migliorare l’impatto visivo e la sicurezza dell’area di cantiere, chiedendo la realizzazione di una nuova recinzione più decorosa e adeguata al valore storico della Torre Cabrera, autentico emblema della città.

Un’accelerazione decisiva è stata richiesta anche al direttore dei lavori, l’architetto A. Lo Brutto, rappresentante della stazione appaltante, il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L’obiettivo indicato dal sindaco è chiaro: completare i lavori entro la fine dell’anno e restituire pienamente il monumento alla città e ai visitatori.

La Torre Cabrera, aperta al pubblico dal 25 aprile 1998, rappresenta uno dei principali punti di riferimento turistici e culturali di Pozzallo. Il traguardo ora è ambizioso ma concreto: rendere nuovamente accessibile l’intera struttura, dai sotterranei fino alla terrazza panoramica, valorizzando uno dei beni storici più identitari del territorio.

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