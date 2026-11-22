Tutti gli eventi di Natale 2026 in provincia di Ragusa, comune per comune: presepi viventi, mercatini, feste, spettacoli e il Capodanno in piazza, con date, luoghi e orari confermati. Oggi trovi appuntamenti a Comiso, Ispica, Modica, Monterosso Almo e Ragusa; aggiorniamo la pagina ogni giorno, man mano che i Comuni pubblicano i loro programmi.

⭐ Presepi viventi in provincia Ispica Presepe vivente di Ispica, 29ª edizione 20, 25, 26 e 27 dicembre; 1, 3 e 6 gennaio 📍 Centro storico e grotte di Spaccaforno, Cava d’Ispica Il percorso si snoda tra il centro storico e le grotte della Cava d’Ispica: la Natività con figuranti, antichi mestieri e lavorazioni a mano. È tra i presepi viventi scelti dalla Regione per raccontare il Natale in Sicilia. Leggi l’articolo → Monterosso Almo Presepe vivente di Monterosso Almo, 40ª edizione 26 e 27 dicembre; 1, 3 e 6 gennaio 📍 Quartiere Matrice, Monterosso Almo Quarant’anni di presepe vivente: le strade e le case del quartiere Matrice diventano un presepe diffuso, con figuranti, botteghe, forni e scene della vita contadina di una volta. Leggi l’articolo →

🎁 Mercatini di Natale Comiso Il mercatino di Natale in piazza Fonte Diana Dal 4 dicembre al 6 gennaio 📍 Piazza Fonte Diana, Comiso Bancarelle di artigianato, dolci, formaggi, miele e birra artigianale per tutto il periodo delle feste. Chi vuole partecipare come espositore deve presentare la domanda all’ufficio protocollo del Comune entro le 13 di venerdì 27 novembre.

🍫 Feste e sapori Modica ChocoModica Natale Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 📍 Parte alta di corso Umberto I, Modica La festa del cioccolato torna nel ponte dell’Immacolata con un’edizione natalizia organizzata dal Comune: cioccolato, mercatino delle pulci con antiquariato e vintage, artigianato siciliano e prodotti tipici. Il Consorzio del Cioccolato di Modica Igp ha concesso il marchio ma precisa di non essere tra gli organizzatori. Leggi l’articolo → Modica Il Treno del Cioccolato da Caltanissetta a Modica Domenica 6 dicembre 📍 Da Caltanissetta a Modica, con fermate ad Acate, Vittoria, Comiso e Ragusa L’automotrice storica parte da Caltanissetta alle 8.30 e arriva a Modica alle 11.40, in pieno ChocoModica; il ritorno è previsto alle 16.10. Biglietto 10 euro a tratta, 5 euro dai 4 ai 12 anni, gratis sotto i 4 anni. Orari e posti vanno controllati sul sito della Fondazione FS prima di partire. Fonte e informazioni: Fondazione FS

🎭 Spettacoli e concerti Ragusa «K-Pop Dream – Missione Natale», spettacolo per famiglie Sabato 12 dicembre, ore 17 📍 Teatro Duemila, Ragusa Lo spettacolo musicale a tema natalizio in tournée nei teatri italiani fa tappa a Ragusa. Biglietti su TicketOne. Fonte e informazioni: TicketOne

🥂 Capodanno in piazza Ragusa Capodanno in piazza con Dargen D’Amico Giovedì 31 dicembre 📍 Piazza Libertà, Ragusa Il concertone del Comune di Ragusa: dj set in apertura, poi il concerto dal vivo di Dargen D’Amico fino al brindisi di mezzanotte e un secondo dj set per cominciare il 2027. Con il patrocinio della Provincia. Leggi l’articolo →

📜 Programmi in arrivo Ragusa : Il programma completo del Natale è stato annunciato dal sindaco «nei prossimi giorni».

: Il programma completo del Natale è stato annunciato dal sindaco «nei prossimi giorni». Modica : Il programma di ChocoModica Natale e degli altri appuntamenti delle feste deve ancora uscire.

: Il programma di ChocoModica Natale e degli altri appuntamenti delle feste deve ancora uscire. Giarratana : Il presepe vivente nel quartiere antico: aspettiamo le date ufficiali.

: Il presepe vivente nel quartiere antico: aspettiamo le date ufficiali. Scicli, Vittoria, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Acate e Chiaramonte Gulfi: Programmi delle feste non ancora pubblicati.

✈️ Tornare a casa per Natale Voli da e per Comiso nelle feste . Dal 15 dicembre Aeroitalia apre le rotte annuali per Napoli, Pisa, Venezia e Malta; Bologna e Torino si aggiungono solo per le feste, dal 19 dicembre al 5 gennaio. Leggi →

. Dal 15 dicembre Aeroitalia apre le rotte annuali per Napoli, Pisa, Venezia e Malta; Bologna e Torino si aggiungono solo per le feste, dal 19 dicembre al 5 gennaio. Leggi → Bonus della Regione sui biglietti aerei. Dal 1° dicembre al 10 gennaio sale il contributo regionale per i residenti in Sicilia sui voli nazionali da e per l’isola. Leggi →

Organizzi un evento di Natale in provincia di Ragusa? Mandaci programma, date e luogo a Mandaci programma, date e luogo a info@ragusaoggi.it : lo aggiungiamo a questa pagina.

Date e orari possono cambiare: prima di partire controlla le informazioni degli organizzatori.