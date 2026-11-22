Natale 2026 a Ragusa e provincia
Tutti gli eventi di Natale 2026 in provincia di Ragusa, comune per comune: presepi viventi, mercatini, feste, spettacoli e il Capodanno in piazza, con date, luoghi e orari confermati. Oggi trovi appuntamenti a Comiso, Ispica, Modica, Monterosso Almo e Ragusa; aggiorniamo la pagina ogni giorno, man mano che i Comuni pubblicano i loro programmi.
Presepi viventi in provincia
Presepe vivente di Ispica, 29ª edizione
Il percorso si snoda tra il centro storico e le grotte della Cava d’Ispica: la Natività con figuranti, antichi mestieri e lavorazioni a mano. È tra i presepi viventi scelti dalla Regione per raccontare il Natale in Sicilia.Leggi l’articolo →
Presepe vivente di Monterosso Almo, 40ª edizione
Quarant’anni di presepe vivente: le strade e le case del quartiere Matrice diventano un presepe diffuso, con figuranti, botteghe, forni e scene della vita contadina di una volta.Leggi l’articolo →
Mercatini di Natale
Il mercatino di Natale in piazza Fonte Diana
Bancarelle di artigianato, dolci, formaggi, miele e birra artigianale per tutto il periodo delle feste. Chi vuole partecipare come espositore deve presentare la domanda all’ufficio protocollo del Comune entro le 13 di venerdì 27 novembre.
Feste e sapori
ChocoModica Natale
La festa del cioccolato torna nel ponte dell’Immacolata con un’edizione natalizia organizzata dal Comune: cioccolato, mercatino delle pulci con antiquariato e vintage, artigianato siciliano e prodotti tipici. Il Consorzio del Cioccolato di Modica Igp ha concesso il marchio ma precisa di non essere tra gli organizzatori.Leggi l’articolo →
Il Treno del Cioccolato da Caltanissetta a Modica
L’automotrice storica parte da Caltanissetta alle 8.30 e arriva a Modica alle 11.40, in pieno ChocoModica; il ritorno è previsto alle 16.10. Biglietto 10 euro a tratta, 5 euro dai 4 ai 12 anni, gratis sotto i 4 anni. Orari e posti vanno controllati sul sito della Fondazione FS prima di partire.
Spettacoli e concerti
«K-Pop Dream – Missione Natale», spettacolo per famiglie
Lo spettacolo musicale a tema natalizio in tournée nei teatri italiani fa tappa a Ragusa. Biglietti su TicketOne.
Capodanno in piazza
Capodanno in piazza con Dargen D’Amico
Il concertone del Comune di Ragusa: dj set in apertura, poi il concerto dal vivo di Dargen D’Amico fino al brindisi di mezzanotte e un secondo dj set per cominciare il 2027. Con il patrocinio della Provincia.Leggi l’articolo →
Programmi in arrivo
- Ragusa: Il programma completo del Natale è stato annunciato dal sindaco «nei prossimi giorni».
- Modica: Il programma di ChocoModica Natale e degli altri appuntamenti delle feste deve ancora uscire.
- Giarratana: Il presepe vivente nel quartiere antico: aspettiamo le date ufficiali.
- Scicli, Vittoria, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Acate e Chiaramonte Gulfi: Programmi delle feste non ancora pubblicati.
Tornare a casa per Natale
- Voli da e per Comiso nelle feste. Dal 15 dicembre Aeroitalia apre le rotte annuali per Napoli, Pisa, Venezia e Malta; Bologna e Torino si aggiungono solo per le feste, dal 19 dicembre al 5 gennaio. Leggi →
- Bonus della Regione sui biglietti aerei. Dal 1° dicembre al 10 gennaio sale il contributo regionale per i residenti in Sicilia sui voli nazionali da e per l’isola. Leggi →