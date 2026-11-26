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Santa Croce Soccer fuori dalla Coppa Italia: 1-1 con il Noto, decide Aglianò
26 Nov 2026 06:26
Il Santa Croce Soccer esce dalla Coppa Italia di Promozione, ma ci esce a testa alta. Mercoledì 25 novembre, nel ritorno dei sedicesimi di finale, la capolista del girone D ha pareggiato 1-1 in casa con il Noto. Non è bastato: all’andata i cremisi avevano vinto 1-0 davanti al loro pubblico, e così passano il turno. A fermare i biancazzurri, più che la difesa netina, è stato il portiere Aglianò, protagonista di una serie di parate decisive.
La cronaca
La squadra di Campanaro parte forte e trova subito il ritmo giusto. Al 13′ Javadov impegna Aglianò, al 14′ è Fiorilla a costringerlo a deviare in angolo. Proprio dal corner arriva il vantaggio: Sferrazza è il più lesto sotto porta e mette dentro, riportando in parità il conto complessivo con l’andata.
Il Noto si scuote dopo una decina di minuti. Al 24′ Reis di testa manda di poco a lato, un minuto più tardi Camuti non arriva alla deviazione per il Santa Croce. Al 30′ Aglianò respinge un tiro ravvicinato di Tueto Fotso; al 38′ è La Licata a rispondere con una grande parata sul colpo di testa di Fusca.
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In avvio di ripresa, all’8′, arriva il pari ospite: Fusca crossa dalla sinistra e Cavallo, solo in area, insacca di testa. Il Santa Croce accusa il colpo, poi nell’ultimo quarto d’ora spinge con forza. Al 37′ Garufi calcia a botta sicura, Aglianò devia in angolo; al 40′ il portiere netino si ripete su un colpo di testa di Camuti. Al 45′, in contropiede, Sanchez supera La Licata, ma Wally salva sulla linea. Al 47′ l’arbitro annulla un gol a Camuti. A fine gara espulso per proteste l’allenatore Campanaro.
Domenica lo scontro al vertice
Archiviata la Coppa, il Santa Croce Soccer torna a pensare al campionato, dove guida il girone D con 29 punti. Domenica 29 novembre è atteso sul campo del Serradifalco, secondo a un punto: la sfida tra le prime due della classe.
Il tabellino
Santa Croce Soccer – Noto 1-1
Marcatori: 14′ pt Sferrazza, 8′ st Cavallo.
Santa Croce Soccer: La Licata, Golisano (12′ st Mititelu), Spatola, Wally, Sferrazza, Kodra, Javadov, Fiorilla (12′ st Garufi), Camuti, Tomaino (3′ pt Alma, 36′ st Tinnirello), Tueto Fotso (25′ st Zarrella). All. Campanaro.
Noto: Aglianò, Iacono, Tourè, Caldarella, Greco, Modica, Cavallo (42′ st Sanchez), Fusca, Gabrielli (35′ st Frittitta), Paese De Toni, Reis (25′ st Giarratana). All. Gallo.
Arbitro: Russo di Catania.
Note: espulso al 48′ st l’allenatore del Santa Croce Campanaro per proteste. Ammoniti Camuti e Kodra (S), Gabrielli (N). Angoli 9-5 per il Santa Croce. Recupero 4′ e 9′.
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